Von Dierk Hartleb

„Das ist kein Geheimnis“, bescheidet Stadtbaurat An­dreas Mentz und verweist auf den Haushaltsplan. Derzeit stehe die Stadt noch in Verhandlungen mit den Ei­gentümern landwirtschaftlicher Flächen. Ahlen reagiert mit der ins Auge gefassten Erweiterung des Olfetals auch auf die Entwicklungen in den umliegenden Städten. Die Nachbarstadt Beckum hat sich wie Oelde vor allem auf ihre Lagegunst mit direktem Autobahnanschluss besonnen und dort neue Gewerbegebiete angesiedelt, Oelde sogar interkommunal gemeinsam mit Rheda-Wiedenbrück und Clarholz.

Der Anfang der 1990er Jahre entwickelte Natur- und Gewerbepark Olfetal umfasst 46 Hektar. Nachdem die Stadt in den zurückliegenden Jahren eher zurückhaltend bei der Ausweisung von Gewerbeflächen war, vollzieht sie jetzt einen Schwenk. „Ich bin sehr froh, dass wir das Olfetal erweitern“, erklärt Jörg Hakensch, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG). In der Vergangenheit sei es gelegentlich vorgekommen, dass er Interessierten nicht die passenden Grundstücksflächen anbieten konnte. Zwar verfügt die Stadt auch in Ostdolberg noch über Gewerbegrundstücke, aber die sind auf Grund der kostspieligen Erschließung, verursacht durch ein erforderliches Regenrückhaltebecken, auf dem Markt kaum konkurrenzfähig.

Ganz anders bei den Erweiterungsflächen im Olfetal, wo die Stadt auf anderer Basis kalkulieren kann. Kürzlich hatte Jörg Hakenesch die Pläne in der SPD-Fraktion vorgestellt.

Für die Erschließung des neuen Areals soll eine Stichstraße ausgebaut werden. Auch wenn das seinerzeit vom Land geförderte Konzept „Arbeiten im Park“ nicht mehr die Leitlinie angibt, soll sich die Erweiterung doch am Bestehenden orientieren. Bevor es soweit ist, muss die Stadt zunächst Planungsrecht schaffen. Erst dann kann mit der Vermarktung begonnen werden.