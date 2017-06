Einbruch in die St.-Elisabeth-Kirche. Täter knackten die Opferstöcke.

Nichts scheint mehr heilig. Unbekannte drangen zwischen Pfingstmontag, 10 Uhr, und Dienstag, 14 Uhr, gewaltsam in die St.-Elisabeth-Kirche an der Warendorfer Straße ein.

Im Kirchengebäude versuchten sie nach Polizeiangaben zwei Opferstöcke zu öffnen und das Geld zu entwenden. Anschließend verschafften sich die Täter Zutritt zur Sakristei. Bargeld oder andere Wertgegenstände wurden nicht entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Die Polizei fragt: Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich gesehen? Hinweise an die Wache, Telefon 9650, oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.