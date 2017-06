Von Ralf Steinhorst

Es sind nur noch sieben Tage bis zum Beginn des Schützenfestes der Bürgerschützen Ahlen am 15. Juni. Für die Offiziere war es daher am Dienstagabend im Garten des Restaurants „Chagall“ Zeit, sich in der jährlichen Versammlung darauf einzustimmen. Traditionell wurden Mitglieder des Offizierskorps geehrt und befördert.

Oberst Marcel Damberg nahm zunächst die Ehrung altgedienter Offiziere vor. Die Oberleutnants Jörg Detmar und Christian Wältermann sind seit 25 Jahren Mitglieder des Offizierskorps. Seit bereits 66 Jahren gehören die Hauptmänner Ferdinand Brockmann und Heinz Budde dem Kreis der Offiziere an. „Es ist wahnsinnig, schon so lange Offizier in diesem Verein zu sein“, kommentierte Marcel Damberg die Übergabe des Ehrenordens an Ferdinand Brockmann, der als einziger der Geehrten an der Versammlung teilnehmen konnte.

Bei den Beförderungen hat Anwärter Gordon Waldmann seine Bewährungsprobe bestanden: Er gehört nun auch dem Offizierskorps an. Zum Leutnant befördert wurde Jan Hörster. Den Rang eines Oberleutnants bekleiden zukünftig Matthias Hartleif, Claus Reinhard, Wilhelm Schroer und Jan Weber. Der neue Schießwart Patrick Sunderkemper wurde für sein Engagement belohnt und direkt vom Leutnant zum Hauptmann befördert.

Zur Vorbereitung auf das Schützenfest steht für Offiziersanwärter und Fahnenabordnungen am Samstag, 10. Juni, ab 14 Uhr die Formaldienstausbildung auf dem Hof Koch-Jaspert an. Die Offizierstour am 9. September führt nicht wie geplant zum Schloss Cappenberg, sondern zu einer Besichtigung in das Braunkohleabbaugebiet Garzweiler. Nach der Heimkehr soll es einen Ausklang beim neuen Schützenkönig geben. Für das Frühlingsevent 2018 liegen noch keine Planungen vor.

Die Leitung des Offizierskorps wies noch einmal darauf hin, dass an jedem ersten Donnerstag im Monat im „Geisthövel 800“ der Offiziersstammtisch stattfindet.

Zum Schützenfest sammeln sich die Offiziere am Donnerstag, 15. Juni, um 14.15 Uhr vor dem Restaurant „Chagall“. Für den Freitag bat Oberst Marcel Damberg um rege Teilnahme am ökumenischen Gottesdienst, vor allem sollen alle Fahnenabordnungen präsent sein. Mit den Worten „Ich bin gespannt, wer König wird“, schloss Marcel Damberg den offiziellen Teil der Versammlung.