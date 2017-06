Verkehrsteilnehmer entdeckten am Mittwoch gegen 6.30 Uhr zwei freilaufende Ponys auf der Straße Oestricher Landwehr im Bereich Ahlen. Hilfsbereite Zweibeiner hatten die beiden Pferde bereits mit Spanngurten an der weiteren Flucht gehindert, um Gefahren abzuwenden.

Wo die Tiere entlaufen sind, ist nach Polizeiangaben nicht bekannt. Eine zufällig vorbeikommende Mitarbeiterin der Kreispolizeibehörde Soest lud die Pferde auf ihren mitgeführten Pferdeanhänger. Sie brachte die Tiere auf die Weide eines Landwirts in der Nähe des Fundortes.

Am Nachmittag meldeten sich die Besitzer und nahmen sie wieder in ihre Obhut. Die beiden Tiere, so die Polizei in einer aktuellen Vollzugsmeldung, weiden jetzt wieder auf gewohntem Terrain