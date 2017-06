Von Hans-Erwin Ewald

Es war nicht das erste Mal, dass der 34-jährige Ahlener vor dem Richter stand. Am Mittwoch war es wieder soweit – diesmal in einem Berufungsverfahren. Der Angeklagte, der seine Bekannte in Dortmund besuchen wollte, hatte am frühen Morgen im Oktober 2016 ein Taxi für diese Fahrt bestellt. Beim Taxifahrer hatte der Mann auf „dicke Hose“ gemacht und seine Zahlungswilligkeit- und Zahlungsbereitschaft vorgegaukelt.

Es war eine sinnlose Fahrt. In Dortmund traf der Angeklagte seine Bekannte nicht an. Und zurück in Ahlen war der 34-Jährige nicht willens und in der Lage, den zuvor vereinbarten Fahrpreis von 180 Euro zu zahlen. Das Amtsgericht in Ahlen verurteilte den Mann wegen Betrugs zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten.

Wie in der Vorinstanz wollte der Angeklagte auch vor dem Landgericht einen Freispruch erreichen. Doch die Beratung seines Verteidigers brachte den Ahlener zum Umdenken. Er beschränkte die Berufung auf den Straffolgenausspruch, was einer Geständniswirkung gleichkam.

In der Einlassung des Angeklagten wurde deutlich, dass er schon wegen Depressionen behandelt wurde und ein Alkoholproblem hat. „Wenn ich trinke, dann viel“, sagte er. So habe er auch die ganze Nacht vor der Taxifahrt mit Kollegen reichlich dem Alkohol zugesprochen. Das Alkoholproblem des Angeklagten stand dann auch im Mittelpunkt des Prozesses.

Neben der Umwandlung der Haftstrafe in eine Bewährungsstrafe war der Angeklagte auch um eine stationäre Alkoholentwöhnungstherapie bemüht. Schon längere Zeit war es ihm nicht gelungen, vom Alkohol loszukommen.

„Wie wollen Sie das heute schaffen und straffrei leben?“, fragte der Richter. Nur durch eine stationäre Therapie, entgegnete der Angeklagte. Diese sei nach Rücksprache mit seinem Arzt auch zwingend erforderlich. Das sahen Staatsanwältin, Verteidiger und die Vertreterin der Bewährungshilfe ebenso. Letztere hatte eine positive Einschätzung abgegeben und ein wenig Hoffnung aufgezeigt.

Am Ende änderte das Gericht das Urteil der Vorinstanz dahingehend ab, und setzte die sechsmonatige Haftstrafe unter strengen Auflagen auf fünf Jahre zur Bewährung aus.

So muss der 34-Jährige sich einer stationären Entwöhnungstherapie unterziehen und durchführen, die er nicht gegen den ärztlichen Rat beenden darf. Zudem muss er sich einer Bewährungshelferin unterstellen und innerhalb von vier Wochen den vorenthaltenen Fahrpreis an den Taxifahrer zahlen.

„Das ist Ihre letzte Chance. Wenn es nicht dabei bleibt, dann fahren Sie ein. Und das sind dann bei Widerruf mit Vorverurteilungen über zwei Jahre“ gab der Vorsitzende Richter dem Ahlener abschließend mit auf den Heimweg.