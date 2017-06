Von Dierk Hartleb

In Oelde und Warendorf sind die Jugendfilmtage ein eingeführtes Format. In Ahlen hat die Veranstaltungsreihe einige Jahre ausgesetzt. Am 10. Juli geht sie im Cinema an den Start. Bis zum 12. Juli werden sechs Filme gezeigt, in denen es um verschiedene Aspekte von Sucht geht.

Den erhobenen Zeigefinger wollte Manfred Gesch, der bei der Ahlener Drogenberatungsstelle (Drobs) die Präventionsarbeit verantwortet, unbedingt vermeiden. „Dann schalten die Kinder und Jugendlichen sofort ab“, weiß Gesch aus Erfahrung. Also sollten die Filme möglichst mit Lust und Spaß angeschaut werden. Nach diesen Vorgaben hat Gesch gemeinsam mit Cinema-Betreiber Martin Temme die Filme für die verschiedenen Altersgruppen ausgesucht.

Den Lehrern der angeschriebenen Schulen in Ahlen, Beckum, Sendenhorst, Drensteinfurt und Ennigerloh fällt dabei die Aufgabe zu, die Filme zu buchen (bis zum 16. Juni) und ihre Klassen thematisch einzustimmen. Auch die Grundschulen ab Klasse vier wurden einbezogen. An Schüler der Klassen vier, fünf und sechs richtet sich der Film „Blöde Mütze!“, der am Montag, 10. Juli, um 8.30 Uhr gezeigt wird. Darin geht es um zwei Jungen, die sich zunächst spinnefeind sind, weil der eine den anderen verpfeift, allmählich besser kennenlernen und für die Situation des anderen mehr Verständnis entwickeln.

Für die Klassen fünf und sechs bestimmt ist das Doublefeature mit „Netzangriff“ und „Chatgeflüster“, das ebenfalls am Montag ab 9.30 Uhr gezeigt wird. Darin geht es um das Thema Internet-Mobbing mit desavouierenden Fotos und Posieren vor der Webcam.

Zwischen den Filmen „Ben X“ und „Ein Sommer in der Provence“ wählen können die Pädagogen am Dienstag, 11. Juli, um 8.30 und 9.30 Uhr, für die Klassen sieben, acht und neun. In „Ben X“ lebt der Protagonist Ben ganz in der Onlinewelt seines Lieblingsspiels „Archword“. In der Schule wird er ständig gemobbt, bis seine Internetfreundin Scarlite in sein Leben tritt. In dem französischen Spielfilm sollen Léa, Adrien und ihr kleiner Bruder Théo die Sommerferien bei ihrem Großvater in der Perovence verbringen. Der ist allerdings vom Besuch seiner Enkel wenig begeistert. Das Zusammenleben der Generationen gestaltet sich schwierig.

Um Leben und Tod geht es in dem Film „Für das Leben eines Freundes“, der am Mittwoch, 12. Juli, um 8.30 Uhr läuft. Zwei Freunde müssen sich während eines Urlaubs in Malaysia zu ihrem Drogenkonsum bekennen, um ihren Kumpel vor der Todesstrafe zu retten. Kommunikationstechnologien stehen im Mittelpunkt des Episodenfilms für die gleiche Altersgruppe, der ab 9.30 Uhr vorgeführt wird.