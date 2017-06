Mit Vorur­teilen aufräumen will die Kampagne „Frag doch mal den Landwirt!“, zu der am Sonntag, 25. Juni, vier bäuerliche Betriebe in Ahlen ihre Hoftore öffnen werden. „Eine gute und wichtige Aktion“, begrüßte Bürgermeister Dr. Alexander Berger die Öffentlichkeitsoffensive, als er jetzt auf dem Dolberger Hof Steinhoff zum traditionellen „Bauernfrühstück“ mit den Ahlener Ortsverbandsvorsitzenden sowie dem Geschäftsführer des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes, Dr. Matthias Quas, zusammentraf.

Die Vorbehalte, mit denen Landwirte konfrontiert würden, hätten in aller Regel nichts mit der Realität zu tun, ist Berger überzeugt. „Leider ist schleichend das Verständnis für die existenzielle Bedeutung der Landwirtschaft verloren gegangen.“ Dagegen helfe nur eine unbedingte „Willkommenskultur“, zu der die Agrarbetriebe in Ahlen ihre Bereitschaft zeigten.

Begleitet von Stadtbaurat Andreas Mentz, WFG-Geschäftsführer Jörg Hakenesch sowie Strukturförderer Lutz Henke und den beiden leitenden Mitarbeitern der Umweltbetriebe, Bernd Döding und Robert Reminghorst, tauschte sich der Verwaltungschef mit den Landwirten über Themen aus, die ihnen unter den Nägeln brennen. So ärgert man sich auf vielen Höfen über das häufig noch immer verzerrte Bild, welches in der städtischen Gesellschaft von der Landwirtschaft gezeichnet wird. Wörtlich sollen darum die Besucher das Motto des Aktionstages am 25. Juni nehmen und sich nicht davor scheuen, auch unbequeme Fragen zu stellen. „Wir wollen zeigen, dass wir vernünftig mit der Umwelt und den Tieren umgehen“, begründet der Ahlener Ortslandwirt Ralf Storkamp den Schritt an die Öffentlichkeit.

WFG-Geschäftsführer Jörg Hakenesch nahm die Zusage der Runde mit, dass sich die Landwirtschaft auf der kommenden „Neuen Ahlener Woche“ 2019 erstmals präsentieren will. Der Gemeinschaftsstand werde ei­nen hohen Erlebniswert versprechen, freut sich auch der Bürgermeister auf ein „gänzlich neues Segment auf der Messe, ohne dass die Ahlener Wirtschaft nicht vollständig ist“.

Großen Raum nahmen in der jährlichen Frühstücksrunde die Wirtschaftswege ein. Das letzte Jahr haben die Landwirte genutzt, um der Stadt ihre Vorstellungen vorzulegen, welche Wege von hoher und welche von weniger hoher Bedeutung sind. Zu ei­nem vernünftigen und objektiven Ergebnis werde man gelangen, wenn alle Daten ausgewertet sind, so Robert Reminghorst. Auf Zustimmung stieß die konsequente Marschroute der Stadt, weniger Wirtschaftswege vorzuhalten. Die vorhandenen sollen dafür umso gründlicher gepflegt und unterhalten werden.

Kein neuer Sachstand zur B 58n

Keinen neuen Sachstand gibt es laut Stadtbaurat An­dreas Mentz beim Thema „B 58n“. Straßenbau werde nach den Worten Ralf Storkamps aus Reihen der Landwirte nicht pauschal abgelehnt. „Wichtig ist aber, dass er auf aktuellen und belastbaren Planungsgrundlagen erfolgt“, lautet seine Forderung. Kritisch sieht Gastgeber Hubert Steinhoff zudem die mit dem Straßenbau verbunden Ausgleichsmaßnahmen, de­nen wertvolle landwirtschaftliche Flächen geopfert würden.

Dr. Matthias Quas machte darauf aufmerksam, dass es häufig die Landwirte seien, die den wirtschaftlichen Nachteil von Straßenneubauvorhaben zu tragen haben. Es seien keine Einzelfälle, in denen Betroffenen der reale Wertersatz erst nach aufreibenden Verhandlungen gewährt worden sei. Stadtbaurat Andreas Mentz versicherte, dass sich die Stadt Ahlen im Rahmen ih­rer Bodenvorratspolitik als „fairer Partner der Landwirte“ erweisen wird. Jedes Grundstück, das die Stadt im Zuge der Gewerbeflächenerweiterung erwirbt, werde gutachterlich ermittelt. Der Handlungsdruck werde von einem Flächenengpass bestimmt, der dringend aufgelöst werden müsse, so Mentz. Erfreulicherweise gebe es in Ahlen Unternehmen, die an ihre Kapazitätsgrenzen gekommen seien und Ausschau hielten nach einem zweiten Standort.

Ausbau der Breitbandversorgung in Außenbereichen

Sehr zufrieden äußerte sich Dr. Matthias Quas mit der Initiative des Kreises zum Ausbau der Breitbandversorgung in den Außenbereichen. Sämtliche noch unterversorgte Bereiche im Kreisgebiet sollen innerhalb von drei Jahren mit einem Breitbandzugang mit mindestens 50 MBit/s versorgt werden. „Die Stadt Ahlen wird diese Verbesserung mit einem erheblichen Eigenanteil unterstützen“, machte Bürgermeister Alexander Berger deutlich, welche Bedeutung für Politik und Verwaltung eine gute Infrastruktur im ländlichen Stadtgebiet hat.