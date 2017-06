Von Ralf Steinhorst

Seit vier Jahren ist Dagmar Heller mit Begeisterung Vorlesepatin im St. Vinzenz am Stadtpark, doch seit ihre Vorlesepartnerin aufgehört hat, steht sie allein auf weiter Flur. Besser gesagt: sie stand. Denn seit Mittwoch wird sie von Henriette Laumann unterstützt. Trotzdem werden noch weitere Vorlesepaten gesucht.

Das St. Vinzenz hatte den Gang an die Öffentlichkeit gesucht (wir berichteten) und war erfolgreich. Denn der Vorlesetreff, der jeden ersten Mittwoch im Monat von 15 bis 16 Uhr im Torhaus zusammenkommt, soll weiterhin regelmäßig stattfinden, auch wenn Dagmar Heller mal verhindert ist. „Das ist eine fröhlich gemütliche Vorleserunde mit Kaffee und Plätzchen“, ist auch Gudrun Herden, Mitarbeiterin im tagesstrukturierenden Zentrum des St. Vinzenz begeistert. Seit vier Jahren gibt es den Vorlesetreff bereits, Vorlesepatin Dagmar Heller ist Frau der ersten Stunde.

Der Aufruf hat gewirkt, mit Henriette Laumann und Franz Tripp stießen am Mittwoch zwei Gäste zu der Runde, um in das Vorlesetreiben mit Kaffeeklatsch einmal reinzuschnuppern. An Geschichten mangelt es nicht, auch wenn diese kurze Sätze haben müssen, damit sie schnell und leicht verständlich sind. Denn zu den Teilnehmern gehören auch demenzkranke Bewohner.

Unterstützung erfahren die Vorlesepaten von Dr. Heike Paterak von der Leitstelle „Älter werden in Ahlen“, die für jeden Treff entsprechende Geschichten heraussucht. Nach jeder Geschichte wird in der Runde über den Inhalt gesprochen und so munter Erinnerungen aus dem Leben zu den jeweiligen Inhalten der Geschichten ausgetauscht. So zum Beispiel bei einer Fußballgeschichte aus der Nachkriegszeit, wo die Zuhörer sich bewegt erinnern, welche Spiele sie als Kinder gespielt haben.

Die beiden Gäste sind begeistert von der Atmosphäre. Die gelernte Heilerziehungspflegerin Henriette Laumann hat schon in Enniger in einer Wohngruppe mit geistig Behinderten vorgelesen und viel Spaß gehabt. „Ich habe von dem Vorlesetreff in der Zeitung gelesen. Das würde mir wieder viel Spaß machen“, will sie als Vorlesepatin neu einsteigen. „Ich komme wieder“, ließ auch Franz Tripp verlauten, der die Runde ebenfalls sehr nett fand. Trotzdem werden noch weitere Vorlesepaten gesucht, die sich unter Telefon 5 97 43 oder E-Mail paterakh@stadt.ahlen.de bei Dr. Heike Paterak melden können.