Von Peter Schniederjürgen

Landwirtschaft ist Berufung – dessen ist sich Claus Rubbert sicher. Er hat sich der Schweinemast verschrieben und bewirtschaftete seinen Hof mit Unterstützung von Ehefrau Tanja. Die kümmert sich auch noch um Filius Vincent. Damit stehen die Rubberts in einer über 400-jährigen Familientradition. Solange sind sie auf dieser Hofstelle auf halbem Weg zwischen Ahlen und Walstedde ansässig.

Wenn die Rubberts ihren Hof am Sonntag, 25. Juni, zur Besichtigung öffnen, wird die Familie gern Rede und Antwort stehen. „Allerdings sind die Schweinställe nicht uneingeschränkt zugänglich“, betont Claus Rubbert. Nicht ohne Grund: „Jeder Fremde bringt ein potenzielles Krankheitsrisiko in den Stall.“ Da sich die Organismen von Mensch und Schwein tatsächlich sehr ähneln, sind die Borstenviecher auch für menschliche Erreger überaus empfänglich. „Und die Diskussion über Antibiotika will ich keinesfalls auf meinem Hof wieder anheizen“, zwinkert der Landwirt.

So kauft er wie viele verantwortungsvolle Kollegen seine Ferkel auch immer nur bei einem regionalen Züchter seines Vertrauens. Es besteht schon lange eine Beziehung zwischen dem Hof, auf dem die Ferkel zur Welt kommen, und dem Hof der Familie Rubbert, auf dem sie letztlich die Schlachtreife erhalten.

Claus Rubbert liegen seine Tiere am Herzen. Sicher, sie sind sein Kapital, das sieht der moderne Bauer ganz realistisch. „Natürlich haben wir Verantwortung für unsere Tiere und ihr Wohlergehen. Genauso wie Verantwortung für die Qualität der Lebensmittel, die von uns maßgeblich miterzeugt werden“, so der Landwirt.

Er hat mit seiner Bewirtschaftung der Tiere ein echtes Alleinstellungsmerkmal. „Wir halten die aufwachsenden Ferkel in der Großgruppe“, erklärt der Schweinefachmann. So leben die Schweine in sozialen Verbänden, das Problem der Langeweile stellt sich gar nicht.

„Wir haben uns bewusst für den oft kritisierten Spaltenboden entschieden“, zeigt der Mäster dann. Denn das habe erhebliche hygienische und gesundheitliche Vorteile für alle – Schweine wie auch Landwirte. „Stroh sieht schön aus, ist aber Pilzbefall und extremer Staubentwicklung unterworfen und damit gar nicht gut für die Tiere“, erklärt der erfahrene Bauer.

Ein Weg, hier bestmöglich den eigenen Qualitätsanforderung zu entsprechen, ist der Anbau des Schweinefutters in Eigenregie. Dazu stehen dem Landwirt 56 Hektar zur Verfügung. Hier wächst, was wiederum die Ferkel wachsen lässt. Gerste, Weizen Mais und Raps werden gesät, geerntet und als Futter auf die knapp 1500 Plätze in den Ställen verteilt. Diesen Ackerbau stellen die Rubberts zum Tag der offenen Höfe in den Vordergrund. So erwarten große Ackermaschinen die Besucher.