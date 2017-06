Von Peter Harke

Könnt ihr euch vorstellen, um fünf Uhr morgens aufzusehen, um noch vor der Schule am Fluss Wasser zu holen und unterwegs Feuerholz zu sammeln? Oder mit euren Eltern und Geschwistern zusammen in einem Raum schlafen zu müssen? Wie fändet ihr es, gegen euren Willen mit ei­ner wildfremden Person verheiratet zu werden? Fragen, die sich die meisten Kinder und Jugendlichen hierzulande wohl noch nie gestellt haben. Doch genau dazu anregen möchte die Erlebnis- und Mitmachausstellung „Weil wir Mädchen sind . . .“, die zum Auftakt der diesjährigen VHS-Reihe „Wie weit ist Afrika?“ am Sonntag, 11. Juni, um 15 Uhr in der ehemaligen Weißkaue der Zeche „Westfalen“ eröffnet wird.

Die vom Kinderhilfswerk Plan International Deutschland e.V. konzipierte Ausstellung lädt – auch Erwachsene – ein zu einer Entdeckungsreise durch ferne und zumeist fremde Lebenswelten in Afrika, Asien und Lateinamerika. Die Besucher tauchen ein in den Alltag von Djenebou in Mali, Asha in Indien und Yoselin in Ecuador. Sie – um die 13, 14 Jahre alt – stehen stellvertretend für das Schicksal der Millionen von Mädchen in allen Teilen der Welt, auf das Plan International mit seiner Bewegung „Because I am a Girl“ aufmerksam machen will. Denn vor allem der weibliche Teil der Bevölkerung ist es, der in vielen Entwicklungsländern am meisten benachteiligt wird, unter Armut und Hunger leidet, Gewalt ausgesetzt ist und keinen Zugang zu Bildung hat. Ein ernstes Thema, das jedoch auf spielerische Weise vermittelt wird. „Es ist eine sehr, sehr bunte Weltreise, die auf jeden Fall auch Spaß machen soll“, sagt Marc Tornow, Pressereferent in der Zentrale des Kinderhilfswerks in Hamburg, der schon seit Dienstag in Ahlen ist, um mit vier Helfern die Ausstellung aufzubauen. Sie nimmt rund 360 Quadratmeter Fläche in Anspruch.

Dafür musste eines der zwei Soccer-Felder in der Weißkaue zuvor demontiert werden. Ein „hoher Aufwand“, wie der Hausherr, Hermann Huerkamp, erklärt, den man jedoch gerne auf sich genommen habe. Warum? Der Geschäftsführer der Projektgesellschaft Westfalen ist vom Konzept der Schau schlicht begeistert – so wie VHS-Leiter Rudolf Blauth es vor zwei Jahren war, als er die Ausstellung in Speyer das erste Mal gesehen hat. Er fühlte sich erinnert an die „Zauberwelt der Sinne“ im Jahr 2005, als sich die Maschinenzentrale nebenan über mehrere Monate in ein afrikanisches Dorf verwandelte. Der didaktische Ansatz bei „Weil wir Mädchen sind . . .“ ist ähnlich, auch diese Ausstellung ist interaktiv angelegt, wird durch die Besucher lebendig, die selbst Hir­se stampfen, sich für eine traditionelle indische Hochzeit einkleiden oder versuchen können, ei­nen vollen Wassereimer auf dem Kopf zu balancieren.

Hauptzielgruppe sind Grundschulkinder ab der dritten Klasse. Es gibt jedoch drei sogenannte Kammern, mit schwarzen Vorhängen abgeteilt, deren Betreten erst ab dem 12. Lebensjahr und am besten nur in Begleitung Erwachsener empfohlen wird, denn hier wird deutlich schwerere „Kost“ als im Rest der Ausstellung serviert – es geht um Genitalverstümmelung, häusliche Gewalt und die in Indien verbreitete Abtreibung weiblicher Föten.

Schon im zwölften Jahr tourt die Ausstellung durch Deutschland, Österreich und die Schweiz, bisher wurde sie in über 20 Städten gezeigt und hatte fast 430 000 Besucher. Als Schirmherrin fungiert von Beginn an die Schauspielerin Senta Berger. Sie kann leider am Sonntag nicht selbst nach Ahlen kommen, wird aber von einer Kollegin vertreten, die sich ebenfalls seit vielen Jahren als Patin bei Plan In­ter­na­tional engagiert: Nina Vorbrodt, bekannt aus Serien wie „Lindenstraße“ und „Auf Achse“ oder der Comedy-Reihe „Sechserpack“. Musikalisch umrahmt wird die Eröffnung von Nkwabi und John Mponda vom Bagamoyo College of Arts in Tansania sowie dem Chor „Crossover“ der Musiks chule Beckum-Warendorf.