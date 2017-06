Der 14. Ahlener Wintercitylauf steht. Am Freitag, 15. Dezember, gehen Sportler in der Ahlener Innenstadt an den Start. Damit sich Weihnachtsgeschäft, Weihnachtsmarkt und die Veranstaltung optimal ergänzen können, haben die Veranstalter den Lauf in die frühen Abendstunden gelegt.

Die Rückkehr auf einen Freitag soll, so die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ahlen (WFG) die Ausnahme bleiben. Sie sei notwendig geworden, weil in diesem Jahr die Sonntage durch andere Veranstaltungen oder Wertungsläufe in den benachbarten Städten belegt waren. Für Mark Wiese, Vorsitzender der Leichtathletikgemeinschaft Ahlen, ein guter Kompromiss: „Mit dem Termin am 15. Dezember haben wir sichergestellt, dass der Wintercitylauf als Wertungslauf gelistet wird. Das macht es für viele Läufer noch einmal interessanter, daran teilzunehmen.“

Da der Startschuss für den ersten Lauf erst um 18.50 Uhr auf dem Marktplatz fallen wird, werden die Organisatoren frühestens ab 17 Uhr damit beginnen, die Laufstrecke zu kennzeichnen. Die Passanten werden also beim Einkauf von Weihnachtsgeschenken bis in den späten Nachmittag hinein weitgehend ungestört durch die Innenstadt bummeln können. Und noch viel mehr: „Wer noch etwas länger bleibt, kann die schöne Atmosphäre des winterlichen Laufes in der feierlich geschmückten Innenstadt genießen“, schildert WFG-Geschäftsführer Jörg Hakenesch.

LG Ahlen und WFG haben sich bei jüngstem Treffen zudem darauf verständigt, künftig wieder zum Sonntag zurückzukehren. „In den kommenden zwei Jahren passt das sehr gut“, sagt WFG-Mitarbeiterin Sonja Karos.