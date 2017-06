Ahlen will im innerstädtischen Verkehr das Fahrrad zum Verkehrsmittel Nummer eins machen. Am Samstag, 17. Juni, fällt der Startschuss zur breit angelegten Radfahrkampagne „PedAhlen“.

„Ein Wortspiel, das zeigen soll, wie organisch das Radfahren und die Stadt Ahlen miteinander verbunden sind“, sagt Bürgermeister Dr. Alexander Berger, der selbst zum Kampagnenauftakt aufs Rad steigt, um die Ahlener von den vielen Vorteilen des Radfahrens zu überzeugen. Schon heute sitzt Ahlen fest im Sattel, wie der aktuelle ADFC-Fahrradklimatest zur Zufriedenheit der Radfahrer beweist: in NRW ein siebter Platz unter den fahrradfreundlichen Städten, und damit einer unter den begehrten „Top 10“. Auch bundesweit gut: Platz 15 unter den Städten zwischen 50 000 und 100 000 Einwohnern. „Ahlen ist eine Fahrradstadt. Wir wollen das im Bewusstsein verankern und möglichst vielen Menschen unserer Stadt zeigen, wie und wo sie mit ihrem Rad richtig abfahren können“, so Berger.

Der „PedAhlen“-Auftakt fällt zusammen mit einem historischen Datum: Das Fahrrad feiert dieses Jahr seinen 200sten Geburtstag. Ahlen begeht das Jubiläum am 17. Juni ab 10 Uhr mit einem bunten Aktionstag auf dem Schöneberger Platz vor dem HBB-Einkaufszentrum. Dort, wo jüngst eine Ladestation für E-Bikes eingerichtet wurde, können sich Ahlener mit ihrem Fahrrad in einer Fotobox fotografieren lassen. Jeder hat die Chance, zum Fahrrad-Star zu werden. „Wer möchte, kann es für Poster und Plakate zur Verfügung stellen, die im Sommer im Rahmen der Kampagne im Stadtraum zu sehen sind“, lädt „PedAhlen“-Koordinatorin Angelika Schöning jeden ein, „das Gesicht“ der Radfahrwerbung zu werden. Wer Samstag keine Zeit hat, kann ab 17. Juni auch unter www.pedahlen.de einen individuellen Termin für ein Fotoshooting vereinbaren.

Den Organisatoren ist am Aktionstag neben Informationen zu Radtouren und -routen in und um Ahlen vor allem wichtig, Meinungen zu hören: „Hierzu fragen wir die Radler, wann und wo sie am liebsten auf das Fahrrad steigen und was ihnen beim Radfahren in Ahlen am wichtigsten ist“, erwartet Angelika Schöning viele erhellende Antworten. Kritik und Anregungen sind ausdrücklich erwünscht. Wer will, kann die Befragung später auch im Internet ausfüllen. Ab dem Aktionstag gibt es dazu Möglichkeiten auf www.pedahlen.de. Unter den Teilnehmern werden drei innovative „ottolock“-Fahrradschlösser verlost.

Ein „echter Hingucker“, so Fachbereichsleiter Markus Gantefort wird die dreiwöchige Ausstellung „Ahlen – die Innenstadt, wie sie früher war“, die dann erstmalig zu sehen ist. Auf 22 großformatigen Postern sind im Stadtraum historische Aufnahmen zu sehen, die sichtbar machen, wie sich die Straßen und der Straßenverkehr in den letzten 50 Jahren verändert haben. Gantefort verspricht, „dass manche Erinnerung wach werden wird, wenn man den damals dichten Autoverkehr auf West- und Oststraße sieht“.

Informationen gibt es beim Aktionstag auch zum bundesweiten „Stadtradeln“, an dem sich Ahlen zum ersten Mal im September beteiligt. Drei Wochen lang können sich die Ahlener im sportlichen Wettbewerb mit vielen anderen Kommunen bundesweit messen. Für die Radler und Teams mit den meisten Kilometern gibt es neben der Auszeichnung auch viele Preise zu gewinnen. Eine Anmeldung dazu ist ab 17. Juni ebenfalls unter www.pedahlen.de möglich. Ideen, wie der Radverkehr noch weiter nach vorne gebracht werden kann, sind aber nicht nur an diesem besonderen Tag willkommen. „Alle Bürger sind ausdrücklich aufgerufen, die Kampagne „PedAhlen“ aktiv mitzugestalten“, freuen sich Angelika Schöning und Markus Gantefort auf große Resonanz. Am Schöneberger Platz nehmen sie Anregungen auf für den Radwegeplan und informieren über den internationalen „Parking Day“. Für weitere Auskunft erreichbar ist Stadtplanerin Angelika Schöning im Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen unter Telefon 5 93 40, E-Mail: schoeninga@stadt.ahlen.de.