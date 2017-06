In den Nachtstunden des Sonntags um 0.55 Uhr betraten zwei unbekannte Personen eine Spielhalle auf der Ostbredenstraße in Ahlen. Sie bedrohten den Bediensteten mit einer Pistole und forderten ihn zur Herausgabe von Bargeld auf.

Die Räuber griffen dann selbst in die Kasse und packten das Geld in eine mitgeführte schwarze Sporttasche ohne Aufschrift. Danach verließen sie die Spielhalle in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg.

Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden: ca. 180 cm groß, schlanke Statur. Sie sprachen akzentfreies Deutsch, trugen schwarze Kleidung, Handschuhe und Masken.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Wache am Südberg, Telefon 96 50, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.