Von Ralf Steinhorst

Auf militärischer Ebene endete am Freitagabend beim Schützenverein „Alt- und Neuahlen“ eine Ära. Nach 19 Jahren übergab Oberst Alfons Schlieper das Kommando an den ehemaligen Hauptmann Andreas Tripp. Zum neuen Hauptmann wurde Peter Füchtenhans befördert.

„Das Schützenfest fängt an – das Wetter ist super“, brachte Feldwebel Detlef Schürkamp zum ersten Antreten die Schützen geordnet in Reih und Glied. Es war ein besonderes Antreten, denn letztmals trat Oberst Alfons Schlieper in Funktion des Oberkommandierenden auf: „Ich genieße diesen Moment, die letzten Minuten.“ Sichtlich berührt schritt er dann noch einmal mit dem scheidenden Schützenkönig Stefan Brockmann die Reihen der Schützen ab. 1998 hatte Schlieper das Kommando übernommen, zum 20. Mal stand er nun vor seinen Schützen.

Er nahm den Abschied zum Anlass, den jeweiligen Vereinsvorständen und Offizieren in seiner Amtszeit für die gute Zusammenarbeit zu danken. Stolz zeigte er sich darüber, dass der Schützenverein Alt- und Neuahlen in Ahlen ein gutes Bild abgibt. Mit den Worten „Ich habe es gerne gemacht – ich habe es auch mit dem Abschied richtig gemacht“, verabschiedete er sich von den Schützen in den zivilen Schützenstand. Auf den Wechsel in die Ehrenkompanie in drei Jahren freut er sich schon jetzt.

„Du hast dem Verein in den letzten 19 Jahren Deinen Stempel aufgedrückt“, lobte der Vorsitzende Jörg Weißenborn den scheidenden Oberst. Er hoffte, dass Alfons Schlieper auch in den kommenden Jahren auch als ziviler Schütze dem Verein mit Rat und Tat weiter zur Verfügung steht. Nach Empfang der Entlassungsurkunde reihte sich der Oberst a.D. in die Schützenreihen ein, am Sonntagmorgen mischte er sich zum Gottesdienst dann schon in zivil unter das Schützenvolk.

Fotostrecke: Schützenfest-Auftakt von „Alt- und Neuahlen“ Fotostrecke Foto: Ralf Steinhorst

Nach drei Jahren als Hauptmann trat anschließend Andreas Tripp das Oberkommando an. „Du wirst das Amt die nächsten Jahre und Jahrzehnte ausführen“, gab der Vorsitzende Jörg Weißenborn mit Augenzwinkern unter dem Gelächter der Schützenkompanien dem neuen Oberst den Zeitrahmen vor, bevor er ihm die Bestallungsurkunde überreichte. Man wachse mit seinen Aufgaben, entgegnete dieser, hoffte aber, dass sich dieses nicht auf das Körperliche beziehe.

Die damit freigewordene Position des Hauptmanns übernahm Peter Füchtenhans. Nach Erhalt der Bestallungsurkunde gab dieser offen zu, dass es ihn schon nervös mache, wenn so viele Schützen vor ihm stehen. Beim anschließenden Herrenabend in der Festhalle war dann allerdings genug Zeit, diese Nervosität abzulegen.