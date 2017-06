Von Reinhard Baldauf

Vor der großen Bühne und vor dem „Kasperletheater“ waren eigentlich immer alle Plätze belegt. Nachmittags tobten vergnügt die Kinder über die Straße oder genossen mit der Familie ein Eis.

„Bei dem Wetter muss man nicht nach Mexiko“, befand Bürgermeister Dr. Alexander Berger bei der Eröffnung am Nachmittag. Das südländische Klima vor Ort sorge dafür, dass sich auch in Ahlen entsprechende südliche Atmosphäre einstelle. Der Bürgermeister freute sich über die vielen „netten Leute“ und hielt zur dritten Auflage des Stadtteilfestes fest: „Die Fiesta Mexikana ist angekommen.“ Der Dank der Organisatoren galt besonders allen Unterstützern.

Fotostrecke: Sonnige Stimmung bei der „Fiesta Mexikana“ Fotostrecke Foto: Reinhard Baldauf

Urim Kodzadziku, der Leiter des Juk-Hauses, das einen großen Teil des Bühnenprogramms bestritt, war sich sicher: „Dreimal so viele Besucher – das kann kein Zufall sein.“ Nach dem ersten Mal habe man noch diskutiert, ob das Fest wirklich jedes Jahr stattfinden solle. Doch auch die zweite Auflage sei toll gewesen. „Dieses Jahr hat alles noch einmal getoppt“, meinte Urim Kodzadziku am Abend im Gespräch mit der „Ahlener Zeitung“. Dabei ergänzte der Leiter des Stadtteilbüros, Hermann Huerkamp, zufrieden: „Erstmals sind über 40 Akteure auf der Bühne dabei. Voriges Jahr waren es noch 30.“ Der Flohmarkt hatte derweil über 25 Stände. „Wir mussten zweimal die Straßensperren verschieben, da mehr Anbieter gekommen waren, als angemeldet“, berichtete Huerkamp.

Für den kleinen Maurice (9) war viel wichtiger: „Das Eis ist lecker und die Pommes sind gut.“ Dann ging es sofort zu den Spielgelegenheiten vom „Spielmobil“. Und da spielten alle Nationalitäten bestens gelaunt zusammen. „Ein tolles Bild“, freute sich Serhat Ulusoy, der sich mit Freunden traf und sich trotz aller Verlockungen um ihn herum an das islamische Fasten hielt.

Der reine Amateur-Flohmarkt hatte viel zu bieten. Nützliches, Spielsachen, CDs, Kleidung und Kitsch gehörten dazu. Gleich daneben der Stand vom „Eine-Welt-Laden“. Das fand der „Mexikaner“ Rudolphé „Rudi“ Kindler ganz toll. „Es ist schön, dass nicht nur Stände aus Mexiko hier sind“, lobte er.

Ohne kulinarische Spezialitäten kam natürlich auch das Stadtteilfest Süd nicht aus. Türkische Pizza, Reibekuchen, Waffeln und Kuchen sowie vieles mehr fanden ihre Abnehmerinnen und Abnehmer. Kühle Softdrinks, Bier und Cocktails fehlten ebenfalls nicht. Verschiedene Einrichtungen und Institutionen waren mit Ständen vertreten. Diese boten nicht nur Informationen, da und dort durfte auch gespielt oder geschleckert werden.

Nonstop lief das Programm auf der Bühne. Vom Kindergarten „Milchzahn“ mit den „Tanzenden Wackelzähnen“ und dem evangelischen Kindergarten „Jona“ mit „Superstar auf der Bühne“, über die Mammutschule mit Tanz und Gesang sowie der Offenen Ganztagsschule (OGS) Mammutschule mit ihrer Tanz-AG, bis zum Familienzentrum Kita Ludgeri und der Tanzsportabteilung von „Vorwärts“ reichte das Angebot. Zwischendurch immer die Juk-Haus-„Show-Company“ mit Zirkusvorführung sowie Tanz und Gesang von internationalen Hits bis zum Rap. International gab sich Sängerin Yagurt, die sogar auch ein selbst geschriebenes Lied präsentierte.

Am Abend waren dann die „Los Tres Amigos Incontinencia de la Casita San Antonio“ an der Reihe, die vom Trio längst zu einer Band angewachsen sind. Sie verbreiteten nicht nur spanisches Flair. Musik aus Südamerika stand im Vordergrund. Davon zeugte schon die kubanische Flagge. Die heißen Rhythmen gingen bei den meisten Besuchern direkt ins Blut. So wurde beschwingt getanzt und noch bis spät in der Nacht zusammen gesessen.

Hermann Huerkamp verteilte den ganzen Tag über Stimmzettel vom Stadtteilbüro Süd: „Geben Sie unserem Park einen Namen“, hieß es. Vorgeschlagen waren: Richterbachpark, Park am Richterbach, Mexi-Park und Park im Erlengrund. Auch ein eigener Vorschlag war möglich.