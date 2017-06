Mit einem bunten Programm aus Musik und Trommeleinlagen wurde die 26. VHS-Projektreihe „Wie weit ist Afrika?“ in der Lohnhalle eröffnet. Nebenan in der Weißkaue der Zeche wird die Mitmachausstellung „Weil wir Mädchen sind . . .“ gezeigt.

Von Dierk Hartleb

Die Temperaturen passten zum Anlass, als Bürgermeister Dr. Alexander Berger am Sonntagnachmittag in der Lohnhalle der Zeche „Westfalen“ die Ausstellung „Weil wir Mädchen sind . . .“ und damit zugleich die 26. VHS-Projektreihe „Wie weit ist Afrika?“ eröffnete. Um die Besucher noch ein wenig mehr auf Betriebstemperatur zu bringen, animierte sie John Mponda, Tanz- und Trommellehrer vom College of Arts im tansanischen Bagamoyo, zu einem Warming-up. Danach fühlten sich die Gäste den Tropen in Afrika, Indien und Südamerika noch ein Stück näher.

Als Patin des Kinderhilfswerks „Plan International“, die die Ausstellung zur Verfügung gestellt hat, betonte Nina Vorbrodt, dass Mädchen in vielen Ländern benachteiligt seien. Ihnen werde das Recht auf Bildung verweigert, sie müssten oft schwer arbeiten und würden vielfach noch im jugendlichen Alter verheiratet. „In 30 Ländern Afrikas werden Mädchen an den Genitalien verstümmelt“, legte die aus „Lindenstraße“, „Tatort“ und „Wilsberg“-Krimis bekannte TV-Schauspielerin den Finger in die Wunde. In bewegenden Worten schilderte sie die erste Begegnung mit ihrem Patenkind Nadeka, das sie im Dezember vergangenen Jahres auf Sri Lanka besucht habe. Es sei ein unbeschreibliches Gefühl gewesen, das Mädchen in die Arme zu schließen.

Mit Nachdruck sprach sich Vorbrodt dafür aus, sich zu engagieren, Patenschaften zu übernehmen und sich für Kinder- und Mädchenrechte stark zu machen. Die Ausstellung toure bereits seit mehr als zehn Jahren durch Deutschland, Österreich und die Schweiz und habe bis heute 430 000 Besucher gehabt, sagte „Plan“-Pressesprecher Marc Tornow.

Höchstes Lob ernteten die Sängerinen des „Crossover“- Chores der Kreismusikschule unter Leitung von Veronika te Reh für ihren Mix aus Liedern in deutscher und englischer Sprache, die der Eröffnung einen fröhlichen Charakter verliehen.

Geöffnet ist die Ausstellung täglich außer montags von 10 bis 18 Uhr; Führungen finden samstags, sonntags und feiertags um 11, 14.30 und 16 Uhr statt. (Weiterer Bericht folgt.)