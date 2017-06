Nicht lange Freude hatte ein Ladendieb an seiner Beute. Die warf er auf der Flucht durch die Ahlener Innenstadt weg.

Nach einem Ladendiebstahl am Freitag um 15.50 Uhr, in einem Bekleidungsgeschäft auf der Oststraße ist ein Unbekannter flüchtig. Mitarbeiter des Geschäftes bemerkten den Diebstahl von T-Shirts und sprachen den Verdächtigen im Geschäft an. Dieser wurde sofort aggressiv und flüchtete mit der Beute.

Ein unbekannter Passant bekam das Geschehen vor dem Geschäft mit und verfolgte den Täter mit dem Fahrrad. Der Zeuge beobachtete noch, wie der Ladendieb seine Beute auf der Flucht wegwarf.

Der Dieb war laut Polizeiangaben etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und hatte ein südländisches Aussehen. Er war mit einem roten T-Shirt, blauen Jeans und roten Chucks bekleidet.

Zeugen und der unbekannte Passant werden gebeten, sich bei der Polizei , Telefon 96 50, oder per E-Mail an Poststelle.Warendorf@polizei.nrw.de zu melden.