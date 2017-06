An der Spitze der Jungen Union (JU) Ahlen steht nun Lea Sophie Oeckermann. Die 25-Jährige wurde am Sonntag bei der Mitgliederversammlung im Restaurant Geisthövel 800 einstimmig als neue Vorsitzende gewählt. Pascal Meyer, zwei Jahre lang Vorsitzender der Nachwuchsorganisation der CDU, war aus beruflichen Gründen nicht erneut zur Wahl angetreten.

Der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Peter Lehmann bedankte sich für die gute Arbeit, die in den vergangenen zwei Jahren von den jungen Christdemokraten geleistet worden sei: „Wir können auf euch bauen“, unterstrich Lehmann vor allem mit Blick auf den Kommunal- sowie den gerade erst erfolgreich bestrittenen Landtagswahlkampf in seinem Grußwort, bei dem er im Namen des gesamten Stadtverbands sowie des Landtagsabgeordneten Henning Rehbaum und auch des Bürgermeisters Dr. Alexander Berger seinen Dank ausdrückte. Gleichermaßen lobten die JU-ler des ehemaligen Vorstands in ihrem Bericht die gute Zusammenarbeit mit der Mutterpartei. Christoph Aulbur hob dabei hervor, dass die 79-köpfige JU Ahlen der mitgliederstärkste Stadtverband im Kreis Warendorf und dementsprechend gut im Kreisvorstand vertreten sei.

In den allesamt einstimmig verlaufenden Wahlgängen wurden von den zwölf anwesenden Stimmberechtigten Simon Baxpöhler und Christoph Aulbur als stellvertretende Vorsitzende gewählt. Maximilian Dolowoy ist als Geschäftsführer erstmals im JU-Vorstand, sein Stellvertreter ist Michael Klockenbusch. Unter den neun Beisitzern arbeiten Nick Drewer, Samira Hülseweh und Leon Schwarte nun erstmals im Vorstand der Jugendorganisation mit. Als weitere Beisitzer wählte die Versammlung Lars Gummich, Pascal Meyer, Mark Tennler, Julia-Sophia Voss, Friedrich Westhoff und Johanna Westhoff.

In einem ersten Statement freute sich die neue Vorsitzende Lea Sophie Oeckermann über die Wahl. Seit zehn Jahren ist die Bankkauffrau schon in der JU aktiv, dabei seit sechs Jahren Mitglied des Kreisvorstands und seit zwei Jahren auch im Vorstand des Ahlener CDU-Stadtverbands.

Zunächst einmal gelte es, „den Bundestagswahlkampf anzugehen“ und dabei die CDU vor Ort kräftig zu unterstützen, kündigte Lea Sophie Oeckermann beim Ausblick auf die Arbeit des neuen Vorstands an.