Ein unbekannter Täter bedrohte am Freitag gegen 23.20 Uhr im Ahlener Bahnhof zwei Jugendliche mit einer Pistole. Die beiden Jugendlichen im Alter von 19 und 21 Jahren steuerten nach Polizeiangaben gerade die Gleise an. Vor ihnen ging ein Paar. Der Mann drehte sich plötzlich um und schrie die beiden an. Danach zog er eine kleine Pistole aus seinem Rucksack und zielte auf einen der beiden Jugendlichen. Diese konnten deutlich ein „Klick“ hören.

Zeugensuche

Als weitere Passanten die Polizei rufen wollten, entfernte sich das Paar. Der Mann war circa 25 bis 30 Jahre alt und 1,75 Meter groß. Er hatte kurze, blonde Haare und einen lückenhaften Vollbart. Bekleidet war er mit einer breiten, dunklen Hose und einem T-Shirt. Der Mann führte einen dunklen Rucksack mit.

Die Frau war etwa 25 Jahre alt und 1,75 Meter groß. Sie hatte hell rot gefärbte, hochgesteckte Haare. Bekleidet war sie mit einer zerrissenen Jeans und einem hellen T-Shirt. Hinweise an die Polizei, Telefon 96 50, oder per E-Mail an Poststelle.Warendorf@polizei.nrw.de