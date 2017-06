Mit den Kugeln hat es Janis Wolter: auf der Kegelbahn mit den rollenden, am Schießstand mit den fliegenden. Um 18.08 Uhr hatte er es am Sonntag vollbracht und schoss im wahrsten Sinne des Wortes mit einem fliegenden Exemplar den Vogel ab und ließ sich dann auf der Festwiese von Haus Quante als neuer Schützenkönig des Schützenvereins „Alt- und Neuahlen“ feiern.

Von Ralf Steinhorst

Was wäre ein Schützenfest der „Bauern“, wenn nicht auch dieses Mal das Wetter wieder zusätzliche Spannung neben dem Schießwettbewerb verheißen hätte? Nach einem zunächst wunderschönen heißen Sommertag zogen Wolken auf, ab 17.20 Uhr tröpfelte es. Aber dabei blieb es auch, so dass das zahlreich erschienene Publikum gespannt den Wettbewerb verfolgte. Mittendrin Oberst a.D. Alfons Schlieper, der nach seiner Verabschiedung am Freitagabend in ungewohntem zivilen Outfit das Vogelschießen verfolgte. Wer würde die Nachfolge von „Regenkönig“ Stefan Brockmann antreten?

Zunächst aber purzelten die Insignien von der Stange, der Adler wurde Stück für Stück gerupft. Robert Post holte sich mit dem 36. Schuss die Krone, Christoph Deter mit dem 75. Schuss den Apfel. Die letzte Insignie sicherte sich Lukas Boes mit dem 155. Schuss, indem er das Zepter schoss.

Als der Vogel gegen 17.45 Uhr schon arg an Größe verloren hatte, wurden die Königsanwärter dann auch dezimierter. „Der ist noch nicht fällig, der sitzt noch zu fest“, gab Vorstandsmitglied Klaus Dorenberg dem Aar noch Zeit, darauf spekulierend, dass Vogelbauer Helmut Beckamp mit gewieften Tricks noch lebensverlängernde Maßnahmen mit eingebaut hatte. Tatsächlich hatte dann das auftretende Trio Julian Gebhard, Matthias Schlotmann und Janis Wolter ab dem 325. Schuss alle Hände voll zu tun, den Sieg unter sich auszumachen.

" „Ich fühle mich sehr gut – es wird ein anstrengender Abend!“ Janis Wolter "

Ihre Gemeinsamkeit? Der Freundeskreis gehört dem Kegelclub „Vollgas“ an. „Die sehen wir alle auf dem Thron wieder“, erfasste Feldwebel Detlef Schürkamp schnell die Situation. Lediglich Theo Mertenskötter und Heinz Schwippe mischten sich 30 Schüsse vor dem Fall noch ein und gaben ein wenig Schützenhilfe.

Um 18.08. Uhr war es dann soweit, Janis Wolter setzte mit dem 371. Schuss dem Treiben ein Ende und ließ sich überschwänglich feiern. „Ich fühle mich sehr gut – es wird ein anstrengender Abend!“, fand er überglücklich erste Worte und berief wenig später Vanessa Michalzik zu seiner Königin.

Schon am Nachmittag hatte der Schützennachwuchs seine Pokalsieger beim Luftgewehrschießen ermittelt. In der Altersklasse 8 bis 9 Jahre siegte Henri Eckervogt mit 34 Ringen, in der Altersklasse 10 bis 11 Jahre Justus Schlüter mit 35 Ringen und in der Altersklasse 12 bis 16 Jahren Paula Lütkenhaus und Karla Post mit je 36 Ringen.