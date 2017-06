Der Ahlener Ortsteil Vorhelm knüpft wieder enge Bande zur Bundeswehr. Nach zehnjähriger Pause soll es wieder eine Patenkompanie geben. Gespräche mit dem Aufklärungsbataillon 7 laufen, am 20. Juni will der Ortsausschuss der Hellbachgemeinde das Thema behandeln.

Von Christian Wolff

Trafen sich die Abordnungen der Vorhelmer Vereine in früheren Jahren, wenn der Maibaum aufgestellt, wenn Karneval oder Schützenfest gefeiert wurde, war immer auch die Bundeswehr mittendrin vertreten – bis vor zehn Jahren. Mit der Kommunalen Neuordnung 1975 begründete sich die Tradition der Patenkompanien. Jeweils die erste des jeweils aktiven Verbandes aus der „Westfalen-Kaserne“ pflegte mit dem Wibbeltdorf enge Beziehungen. Mit dem Auflösungsappell des Panzergrenadierbataillons 192 endete im Jahr 2007 diese Patenschaft.

Jetzt wollen die Vorhelmer gemeinsam mit dem Aufklärungsbataillon 7 an diese alte Tradition anknüpfen. „Wir sind ganz locker aufeinander zugegangen und haben ge­genseitig Interesse an einer Fortführung der Patenschaft bekundet“, sagt der Vorhelmer Ortsausschuss-Vorsitzende Hubertus Beier im Gespräch mit unserer Zeitung. Der Hauptmann der ersten Kompanie, René Rieckmann, habe sich sehr aufgeschlossen gezeigt. „Wir haben uns schon mehrfach getroffen.“ Auch Josef Remmert, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Vorhelmer Vereine und Verbände (IG VVV) wurde direkt eingebunden. „Die Gespräche waren sehr gut, es gibt viele Ideen der Kooperation“, verrät der Ortsausschuss-Vorsitzende.

So können sich die Entscheidungsträger aus dem Hellbachdorf sehr gut vorstellen, dass sie wieder größere Bereiche rund um Vorhelm für Übungen zur Verfügung stellen. In früheren Jahren war die Dorfgemeinschaft oft aktiv in solche Szenarien eingebunden. Auf Einladung des Heimatvereins wohnten nach einem Jahrzehnt erstmals wieder Soldaten der Maibaumaufstellung am 30. April bei.

Beier: „Durch die Übernahme einer offiziellen Patenschaft ist beabsichtigt, die enge Verbindung zwischen der Stadt Ahlen, dem Ortsteil Vorhelm und der Bundeswehr zu dokumentieren und zu festigen.“ Auch der Heimatverein Vorhelm begrüße die Patenschaft, ließ der Vorsitzende Willi Wienker mitteilen.

Nach den Vorschriften des Bundesministeriums der Verteidigung sind Patenschaften mit Truppenteilen der Bundeswehr nur mit einer Stadt oder Gemeinde, nicht aber mit einzelnen Vereinen zulässig. Am Dienstag, 20. Juni, soll das Vorhaben daher bei der Sitzung des Ortsausschusses Vorhelm im Hotel-Restaurant Witte (17 Uhr) abgesegnet werden.

Am heutigen Dienstag, 13. Juni, ist Hauptmann René Rieckmann außerdem bei der IG-VVV-Versammlung – ebenfalls im Hotel Witte – zu Gast, um das Vorhaben gemeinsam mit Josef Remmert und Hubertus Beier darzustellen.