Mit neun von zehn Stimmen wurde Ilkay Danismaz zum neuen Vorsitzenden des Integrationsrats gewählt. Er will sich besonders für die Integration Geflüchteter stark machen.

Von Dierk Hartleb

Ilkay Danismaz ist neuer Vorsitzender des Integrationsrats. Die Mitglieder des Gremiums wählten den 40-jährigen Ahlener in ihrer Sitzung am Dienstagnachmittag zum Nachfolger von Samim Kemerli, der erst kürzlich aus beruflichen Gründen seinen Rücktritt erklärt hatte. Danismaz erhielt bei seiner Wahl neun von zehn abgegebenen Stimmen.

Bürgermeister Dr. Alexander Berger wünschte Ilkay Danismaz, der seit 2010 dem Integrationsrat angehört,bei der Wahrnehmung seines Amts ein „glückliches Händchen“. „Machen Sie Gebrauch von Ihrem Amt und mischen Sie sich ein“, forderte Berger den neuen Vorsitzenden auf, sich aktiv in gesellschaftspolitische Diskussionen, die die Stadt Ahlen betreffen, einzubringen.

Ilkay Danismaz bot im Gegenzug seinen Hilfe an, sofern diese gewünscht werde. „Integration ist für mich das wichtigste Thema“, betonte der Vorsitzende in einer Dankesadresse an die Mitglieder des Integrationsrats.

Zugleich versicherte der 40-Jährige seine Bereitschaft, das Zusammenleben der verschiedenen Kulturen und Ethnien weiter zu fördern. Als Herausforderung bezeichnete er die Integration der geflüchteten Menschen in dieser Stadt. Die Vermittlung der deutschen Sprache bleibe die wichtigste Voraussetzung für eine gelingende Integration der Zuwanderer. Dafür werde er sich stark machen.

Darüber hinaus rief Ilkay Danismaz die Migranten auf, sich selbst verstärkt zu organisieren und mehr am gesellschaftlichen Leben der Stadt teilzunehmen.

In einem weiteren Wahlgang wurde Hanife Güneri zur Vertreterin des Integrationsrats im Jugendhilfeausschuss gewählt, ihre Stellvertreterin ist Rocio Siekaup. Die Repräsentanz im Landesintegrationsrat nimmt der neue Vorsitzende selbst wahr.