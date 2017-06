Zum dritten Mal präsentiert die Reihe „Saitenklang“ am Sonntag, 18. Juni, um 11.30 Uhr hochkarätigen musikalischen Genuss im Kunstmuseum. In diesem Jahr spielen das Duo Giussani mit der ungewöhnlichen Kombination von Violoncello und Gitarre sowie Carlos Navarro mit dem vielköpfigen Gitarren-Ensemble der TU Dortmund. Beide Ensembles werden unter anderem Werke des Gitarristen Buck Wolters aus Bergkamen interpretieren.

Pauline Stephan (Violoncello) und Julian Richter (Gitarre) stammen beide aus dem Ruhrgebiet und lernten sich 2015 während des Studiums an der Musikhochschule Münster kennen. Schon nach wenigen Wochen gründeten sie das Duo Giussani. Die beiden Musiker sind ständig auf der Suche nach Originalstücken für die besondere Beset-zung Violoncello und Gitarre und spielen außerdem diverse Bearbeitungen sowie insbesondere auch eigene Arrangements.

So entstand ein Repertoire, das von Vivaldi über Granados bis hin zu der estnischen Komponistin Ester Mägi reicht. Seine Spielfreude konnte das Duo Giussani bei den Festivals Musik unserer Zeit, Emscherkunst und beim Festival di Pasqua in Italien zeigen.

Carlos Navarro kam 2006 nach Deutschland, um an der Hochschule für Musik Detmold bei Prof. Dale Kavanagh und Prof.Thomas Kirchhoff (Amadeus Guitar Duo) zu studieren. Dort absolvierte er 2009 sein künstlerisches Diplomstudium und 2012 das Konzertexamen mit Auszeichnung. Anschließend absolvierte er ein Masterstudium mit Bestnote an der Robert Schumann Hochschule Düsseldorf bei Prof. Joaquin Clerch.

Auch in Deutschland wurde der junge peruanische Gitarrist ausgezeichnet. So erhielt er 2008 den Förderpreis Musik der Gesellschaft zur Förderung der Westfälischen Kulturarbeit und gewann im selben Jahr ein Stipendium des Alumni-Vereins der HfM Detmold. Im November 2010 wurde ihm der Sonderpreis „Junge Kunst International“ der Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold verliehen. Der Künstler unterrichtet seit mehreren Jahren in Deutschland und gibt weiterhin regelmäßige Meisterkurse in Peru. Seit Oktober 2014 unterrichtet er als Lehrbeauftragter an der TU Dortmund.

Die Karten kosten an der Abendkasse zwölf Euro, im Vorverkauf sind sie für zehn Euro zu den Öffnungszeiten im Kunstmuseum erhältlich. Vorbestellungen werden unter Telefon 9 18 30 entgegengenommen oder per E-Mail an 0booking@kulturverein-westfalen.de.

Das Konzert des Kulturvereins Westfalen findet statt im Rahmen der Reihe „Artist and Composer in Residence – Buck Wolters“. Es wurde ermöglicht durch die freundliche Unterstützung der Annelie Leifeld Stiftung.