Der Countdown läuft, in einem Monat geht‘s los. Ab 17. Juni ist Ahlens Marktplatz Bauplatz. Dem „Warm up“ in diesem Jahr folgen die Hauptarbeiten im kommenden. Und das großflächig...

Von Ulrich Gösmann

Der Stichtag steht. „Mit dem ersten Tag der Sommerferien geht‘s los“, sagt Robert Reminghorst – und ist beim 17. Juli, einem Montag. Dem Start der Bauarbeiten auf dem Marktplatz, die Ahlens gute Stube für eineinhalb Jahre aus der ach so viel kritisierten Ruhe reißen dürfte. Ja, wird!

„Die vorlaufenden Maßnahmen in diesem Jahr müssten unkritisch sein“, fasst der stellvertretende Leiter der Umweltbetriebe die ersten Schritte zusammen, die Ahlen bis zum Advent begleiten werden. Nach Lichter- und Raketenzauber zum Jahreswechsel zündet Anfang 2018 das Paket, das dem Markt großflächig ans Pflaster geht. Reminghorst: „Das wird für alle Beteiligten anstrengender.“

" „Die vorlaufenden Maßnahmen in diesem Jahr müssten unkritisch sein.“ Robert Reminghorst "

Zunächst zum „Warm up“. Es startet Mitte Juli mit dem Kanalbau an gleich zwei Stellen: auf rund 80 Metern Länge entlang der südlichen Marktseite, auf der auch das Reisebüro Pieper liegt. Und: nahe der „Zisterne“ auf rund 20 Metern Kanalstrecke. „In sechs Wochen ist das abgefrühstückt“, kalkuliert Reminghorst, der bei den Umweltbetrieben für Stadtentwässerung und Straßenbau zuständig ist. In Stufe zwei kommen die Stadtwerke ins Spiel. Mit Gas, Wasser, Strom und dem Zusatzbonbon Glasfaserkabel. Alles werde erneuert, bis kurz vor den „Ahlener Advent“, der dann auch auf dem Markt ungehindert stehen könne. Keine nennenswerten Beeinträchtigungen soll es auch während des Sommerprogramms 2017 geben. „Tralla City“ laufe parallel zur Baustelle. „Ab Freitagmittag werden die Löcher gesichert oder Stahlplatten drauf gelegt“, so Reminghorst. Zudem sei während der Bauzeit die Zugänglichkeit zu allen Geschäften gewährleistet. Sicher werde es mal ein paar Umwege geben und über Brücken gehen. Aber alles im Rahmen des Zumutbaren.

Aktionen begleiten die Bauphase

Um die Behinderungen minimal zu halten, fallen auch die Baugruben entsprechend klein aus. „Keine 50 Meter am Stück“, betont der Projektbetreuer. „Vielleicht mal zehn Meter. Wenn vorne etwas rausgehoben wird, wird hinten wieder verfüllt.“ Stadt, WFG und Innenstadtkoordinatoren werden die Baumaßnahme mit Aktionen begleiten. Darunter auch mit einer bereits angedachten Baustellenzeitung, die immer wieder auf den aktuellen Stand bringen und betroffenen Geschäftsleuten für Werbung offen stehen soll.

Was die Baupartner betrifft: „Die Submission ist erfolgt“, schließt Robert Reminghorst. „Der Auftrag muss jetzt noch vergeben werden.“ Was in diesen Tagen passiere. Unterdessen wächst unter den geschäftstreibenden Marktanliegern die Spannung, inwieweit sich Kundenzuströme ändern, wenn der Marktplatz ab 17. Juli für eineinhalb Jahre Baustelle ist.