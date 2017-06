Nur noch wenige Schultage, dann verlassen die letzten Schüler die Städtische Realschule Ahlen. Am 30. Juni werden ihnen ihre Zeugnisse feierlich übergeben. Die Zeugnisvergabe ist der Auftakt für eine vielseitige Veranstaltungsreihe zur Schließung.

Den Abschied aus der Ahlener Schullandschaft feiert die Städtische Realschule am Freitag, 7. Juli, um 16 Uhr in der Aula. Durch die langjährige Partnerschaft mit der VHS konnten Nkwabi Nghangasamala und John Mponda aus Bagamoyo für ein Warming Up gewonnen werden. Auch aktuelle und ehemalige Schüler werden die Veranstaltung bereichern. So haben einige Schüler der ehemaligen Musikklasse und jetzigen Abschlussklasse 10f ihre Instrumente hervorgeholt und sich in vielen Probestunden auf die Feierstunde vorbereitet. Tugay Merdivan wird selbstkomponierte Stücke am Klavier präsentieren und Bianca Veliscu wird in bewährter Manier ihren Gesang zum Besten geben. Auch wird die Lehrerband „54“ die Feier musikalisch unterstützen. Ein Highlight für alle Ehemaligen wird sicherlich der bebilderte Blick auf die Historie der Schule von Hety Rehbaum und Renate König sein. Im Anschluss wird es bei einem Umtrunk die Möglichkeit geben, über alte Zeiten zu sprechen. Die Städtischen Realschule Ahlen lädt alle Ehemaligen Lehrer, Schüler und natürlich alle Interessierten ein und freut sich auf viele persönliche Begegnungen. Zur besseren Planbarkeit wäre eine kurze Zusage an die Schule wünschenswert (Telefon 9 11 62 0).

Eine weitere Möglichkeit, um sich von der Realschule zu verabschieden, bietet sich am Freitag, 14. Juli. Ab 21 Uhr wird die „School’s Out“-Party in der Stadthalle gefeiert. Neben zwei Tanzflächen gibt es auch Livemusik von der Lehrerband „54“. Karten sind im Vorverkauf (5 Euro) an verschiedenen Vorverkaufsstellen und in der Realschule erhältlich. An der Abendkasse kosten die Karten 8 Euro.