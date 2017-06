Über der Tenne des Hofes Gunnemann war das Feuer am frühen Samstagmorgen ausgebrochen. Mehr als 50 Feuerwehrkräfte waren anschließend an der Drensteinfurter Straße im Einsatz. Foto: Christian Wolff

Ahlen -

Ein Dachstuhlbrand hielt die Feuerwehr am Samstagmorgen über mehrere Stunden in Atem. Gegen 4.45 Uhr wurden die Kräfte auf den Hof Gunnemann an der Drensteinfurter Straße gerufen. Rauch zog weithin sichtbar aus dem Gebäude.