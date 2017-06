Über der Tenne des Hofes Gunnemann war das Feuer am frühen Samstagmorgen ausgebrochen. Mehr als 50 Feuerwehrkräfte waren anschließend an der Drensteinfurter Straße im Einsatz. Später wurde der Giebel eingerissen. Foto: Christian Wolff

(Aktualisiert: 14.05 Uhr) Ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften löschte seit dem frühen Samstagmorgen den Hof Gunnemann an der Drensteinfurter Straße. Über der Tenne war ein Feuer ausgebrochen. Der Dachstuhl musste später völlig abgetragen werden.

Von Christian Wolff

Ein Dachstuhlbrand hielt die Feuerwehr am Samstagmorgen über mehrere Stunden in Atem. Gegen 4.45 Uhr wurden die Kräfte auf den Hof Gunnemann an der Drensteinfurter Straße 110 gerufen. Rauch zog weithin sichtbar aus dem Gebäude.

Bei dem Brandobjekt in der Bauerschaft Brockhausen handelt es sich um ein Bauernhaus mit Tenne, über der Stroh gelagert wird. Im hinteren Teil des Gebäudes befindet sich der Wohntrakt. Aus bislang ungeklärten Gründen hatte sich auf dem Heuboden ein Feuer entwickelt.

Gegen 4 Uhr wurde die 58-jährige Hofbewohnerin durch ihren lautstark bellenden Hund geweckt. Kurz darauf stellte sie eine starke Rauchentwicklung über der Tenne fest. Auch der Rauchmelder schlug wenig später Alarm. Mehrere Nachbarn eilten umgehend zur Hilfe, kümmerten sich um die Pferde auf der angrenzenden Weide und leisteten der Bewohnerin Beistand, während die ersten Einsatzwagen der Hauptwache anrückten.

„Wir haben parallel zum Löscheinsatz mit Druckluftschaum unser Schneidlöschsystem ,Cobra‘ eingesetzt, um das Feuer so gut wie möglich einzudämmen“, sagte Wehrführer Walter Wolf gegenüber unserer Zeitung. Die Kameraden nutzten dabei mehrere Öffnungen in der Giebelfront. „Ohne dieses System hätte der Dachstuhl bereits nach kurzer Zeit im Vollbrand gestanden.“ Es konnte dennoch nicht verhindert werden, dass der Dachstuhl vollständig zerstört wurde. Priorität hatte für die Wehr die Rettung des Wohntraktes. Bei den Löscharbeiten im Gebälk traten immer wieder Glutnester hervor.

Fotostrecke: Dachstuhlbrand auf Hof Gunnemann Fotostrecke Foto: Christian Wolff

Zur Unterstützung wurden ebenso Feuerwehrkräfte der Löschzüge Süd und Vorhelm angefordert. Letztlich beteiligten sich mehr als 60 Kräfte an dem Großeinsatz. Unter Atemschutz drangen mehrere Löschtrupps in Gebäude ein, während sich weitere Kräfte über die Drehleiter und den Korb des Multifunktionsfahrzeugs um den Außenlöscheinsatz kümmerten. Ein Feuerwehrmann wurde dabei verletzt und ins St.-Franziskus-Hospital transportiert.

Als Transportunternehmer Hubert Becklönne mit einem Bagger anrückte, wurde das ganze Ausmaß des Feuers sichtbar: Dachteile und Mauerwerks wurden nach und nach eingerissen, um an den Stellen zu löschen, die von der Feuerwehr zunächst nicht erreicht werden konnten. Immer wieder flackerte das Feuer im Inneren auf. Mit Hilfe von Nachbarn wurde schließlich das Wohnhaus leergeräumt und der gesamte Dachstuhl aus Sicherheitsgründen mit dem Bagger abgetragen, weil ein großer Teil nicht mehr gefahrfrei betreten werden konnte. Die Arbeiten, die von den Anwohnern fassungslos verfolgt wurden, zogen sich weit bis in die Nachmittagsstunden hin.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) versorgte die Helfer zur Mittagszeit mit Speisen und Getränken. Die Stadtwerke kümmerten sich um die Stromversorgung auf den Nachbarhöfen. Brandermittler trafen noch während der Löscharbeiten ein. Sie wollen nun der Ursache auf den Grund gehen. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.