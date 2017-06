Von Peter Harke

Am 11. Juli 2016 haben Gerardo Lombardi und Patrizia Sparer standesamtlich geheiratet. Von der anschließenden Party, als die Südstraße vor der Pizzeria „Romantica“ zur Tanzfläche wurde, erzählt man sich noch heute. Eine eher staubige Angelegenheit, bei der statt ei­nes Saxofonisten ein Presslufthammer für die Begleitmusik sorgte, war dagegen jene „Hochzeit“, die Familie Lombardi am 27. März dieses Jahres feierte – als solche tat Gerardo bei Facebook die Verbindung zwischen dem elterlichen Restaurant und dem Nachbargebäude Südstraße 6 aller Welt kund. Für seine Frau und ihn war damit buchstäblich der Durchbruch geschafft bei ih­rem Vorhaben, sich den Traum von ei­ner eigenen Weinhandlung und Vinothek zu erfüllen. Aber noch liegt eine Menge Arbeit vor dem jungen Paar.

Kennengelernt haben sich Gerardo, heute 23, und Patrizia, 26, vor vier Jahren während des gemeinsamen Studiums der Internationalen Weinwirtschaft im hessischen Geisenheim. Bald war es nicht mehr nur die Liebe zum Wein, die sie verband. Patrizia Sparer stammt aus Südtirol, ihre Eltern besitzen ein Weingut bei Bozen. Auch Gerardo versuchte sich noch vor Abschluss des Studiums erfolgreich als Winzer. Seine ersten „Eigengewächse“, ei­nen Pinot Grigio und einen Rosso Toscana, taufte er auf den Namen „Don Michele“ – als Verbeugung vor seinem Vater, von dem er die Leidenschaft für die italienische Küche – und die dazugehörigen Getränke – geerbt hat.

Umbau war schwieriger als erwartet

Die Weine trafen auf Anhieb den Geschmacksnerv bei den Gästen der „Romantica“ und wurden fortan kistenweise bestellt. Immer, wenn eine neue Lieferung aus Italien eintrifft, wird es eng im Eingangsbereich der Pizzeria. Darum griffen Gerardo und seine Frau ohne lange zu überlegen zu, als sich vor ei­nem Jahr die Gelegenheit bot, das Haus Südstraße 6 zu erwerben. Der Umbau gestaltete sich allerdings aufwendiger als zunächst vermutet. Das im Jahr 1870 errichtete Gebäude musste komplett entkernt und grundsaniert werden. Dabei seien „einige Probleme“ aufgetreten, erzählt Gerardo Lombardi – und meint damit nicht das Entfernen der zahlreichen Spiegel an den Wänden und unter den Zimmerdecken in den oberen Gemächern. Relikte der letzten Mieter. Zur Sicherung der Statik musste eine neue Betonzwischendecke eingezogen werden, dadurch geriet der ursprüngliche Zeitplan etwas in Verzug.

Doch inzwischen, nachdem Gerardo und Patrizia die Wohnung in der 1. Etage bereits bezogen haben, macht auch der Innenausbau des künftigen Lokals im Erdgeschoss durch die Tischlerei Bernhard Schröer sichtbare Fortschritte. Im vorderen Teil zur Straße – hinter den dann nicht mehr schamhaft verhüllten Schaufenstern – wird der Verkaufsraum eingerichtet, daran angrenzend die Weinbar mit verschiedenen Theken und Aufenthaltsbereichen. Auch ein kleiner Garten gehört dazu.

Das Einrichtungskonzept der Innenarchitektin Nina Schröer sei „vom Allerfeinsten“, schwärmt Gerardo. Erdige Farben, Teppichboden, Kork(en), Regalwände aus Weinkisten und eine effektvolle Beleuchtung sollen eine behagliche Atmosphäre schaffen, in der die Gäste – Platz wird für ca. 60 Personen sein – sich wohlfühlen, wie in Bella Italia. Dabei können sie entweder ganz entspannt auf einen freien Tisch in der Pizzeria nebenan warten wie auch gleich hier zu ei­nem guten Glas Wein – oder Bier – Oliven, Käse, Schinken, Südtiroler Speck und andere Spezialitäten genießen. „Unkompliziert, mediterran“ soll das Speisenangebot sein, erklärt Patrizia.

Die Engelsburg kommt vielleicht zurück

Um Träume zu verwirklichen, muss man manchmal Opfer bringen. In diesem Fall traf es eine der Malereien, die seit 38 Jahren die Wände in der „Romantica“ zieren und eigentlich unter Denkmalschutz stehen. Doch die Engelsburg musste für den Einbau der Verbindungstür weichen, es ging nicht anders. „Vielleicht“, lässt Gerardo Lombardi augenzwinkernd offen, „kehrt sie ja an anderer Stelle zurück.“ Nach den Sommerferien, im September, wenn nun nichts mehr dazwischen kommt, soll die „Vinoteca Romantica“ eröffnen. Gut möglich, dass dann auch wieder auf der Südstraße getanzt wird.