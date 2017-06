Ehrungen, Lobesworte und so einige Fässer Freibier bestimmten den Kommers des Bürgerschützenvereins Ahlen am Freitagabend. Doch bevor gemeinsam Rückschau auf einen spannenden Wettkampf an der Vogelstange gehalten wurde, trafen sich Jungschützen, Offiziere und Zivilschützen gemeinsam mit der neuen Throngesellschaft in der Alten Pfarre.

Von Christian Wolff

Mit einem ökumenischen Gottesdienst in der St.-Bartholomäus-Kirche läuteten den die Bürgerschützen ihren zweiten Festtag ein. Pastor Hermann Honermann aus der katholischen Pfarrgemeinde St. Pankratius in Vorhelm und Pfarrer Martin Frost von der evangelischen Kirchengemeinde Ahlen standen gemeinsam am Altar. In Zusammenarbeit mit Hauptmann Norbert Deitermann, der alljährlich für die Organisation des Kirchgangs verantwortlich zeichnet, hatten sie den Gottesdienst unter das Thema „500 Jahre Reformation“ gestellt. „Wir sind alle Gottes Kinder“ war dabei nicht nur das Leitmotiv, sondern auch Inhalt der musikalischen Beiträge aus dem Pop-Oratorium „Luther“, gesungen und gespielt von Pfarrer Markus Möhl und Kantorin Larissa Neufeld. Weitere Musikstücke steuerte das Blasorchester des Musikvereins Vorhelm bei, das auch später im Festzelt aufspielte.

Fotostrecke: Gottesdienst und Kommers der Bürgerschützen Fotostrecke Foto: Christian Wolff

Dort begrüßte Marcel Damberg die Schützen als Oberst und Majestät in Personalunion. Er zog ein zufriedenes Resümee zum ersten Festtag, schließlich hätte es für ihn nicht besser laufen können. Aber auch die weitere Organisation habe reibungslos funktioniert. „Unser Quartiermeister Lennart Hartmann hat Hexenschuss von den vielen Platzarbeiten“, sagte Damberg mit Augenzwinkern. Er zeichnete Marcel Englbrecht für seine dreijährige Tätigkeit als Thronoffizier aus. Die Ehrungen der Schießwettbewerbe (siehe Infokasten) übernahm Hauptmann Patrick Sunderkemper.

Auch die Jungschützen hatten einige Ehrungen vorzunehmen. Als Führungsteam ließen es sich Thomas Schulze Beerhorst und Heiner Gosda nicht nehmen, Bent Gosda als neuen Jungschützenkönig vorzustellen. Tosender Applaus bestärkte ihn sicher, es in ferner Zukunft auch mal mit dem großen Vogel zu versuchen. „Auch in diesem Jahr übergeben wir altgediente Jungschützen an das Offizierskorps“, so Schulze Beerhorst und nannte folgende Namen: Leutnant Hendrik Wiesendahl, Leutnant Jan Hörster, Leutnant Felix Lux und Leutnant Alexander Bienek.

Auch den späteren Abend gestalteten die Jungschützen.