Der Unfall ereignete sich am Samstag um 19:40 Uhr auf der Straße "An der Pferdebahn". Laut Polizeiangaben war der 15-Jährige mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. An der Einmündung zur "Peter-Schmidt-Gasse" kollidierte das Motorrad mit dem Auto eines 43-jährigen Drensteinfurters, der von der "Peter-Schmidt-Gasse" in die Straße "An der Pferdebahn" einbiegen wollte und Vorfahrt hatte.

Der 15-Jährige erlitt bei dem Zusammenprall schwere Verletzungen. Er wurde an der Unfallstelle behandelt und anschließend mit

einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Das Motorrad des 15-Jährigen war ein Eigenbau und nicht zugelassen. Zudem hat der 15-Jährige keinen Führerschein. Das Motorrad wurde sichergestellt.