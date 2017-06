Pater Klaus vertrat den in der Herz-Jesu-Kapelle Borbein langjährig tätigen Pater Minas und zelebrierte den Gottesdienst zum Patronatsfest.Zum Patronatsfest boten Gudrun Kayser, Ursula Schulze Rötering, Barbara Ruhmann, Martina Seebröker und Stefanie Zehanciuc frischgebackenen Kuchen an. Foto: Ralf Steinhorst

Am Samstagabend und am Sonntag feierte der Initiativkreis der Herz-Jesu-Kapelle Borbein sein Patronatsfest. Den feierlichen Gottesdienst zum Fest am Sonntagvormittag hielt Pater Klaus vom Orden der Salvatorianer aus Münster, der den langjährig in der Kapelle Borbein tätigen Pater Minas vertrat, der kurzfristig absagen musste.

Von Ralf Steinhorst

Schon am Samstagabend hatte der Initiativkreis der Herz-Jesu-Kapelle Borbein zu einem gemütlichen Beisammensein mit Grillen eingeladen. Im Gottesdienst am Sonntagvormittag stellte Pater Klaus dann in seiner Predigt die Bezüge zum Patronatsfest her.

So stellte er heraus, dass das Lob, jemand habe ein großes Herz, immer mit Sympathie und Mitmenschlichkeit in Verbindung gebracht wird. Daher stellt auch die Herz-Jesu Verehrung die Großherzigkeit in den Mittelpunkt, denn Menschen lassen sich von Jesu großem Herzen ansprechen. „Wenn sie dieses Patronatsfest dem Herz Jesu gewidmet haben, dann ist das von den Gründern der Kapellengemeinde so gewollt“, verdeutlichte Pater Klaus das Angebot Jesu, zu ihm zu kommen.

Nach dem Gottesdienst lud der Intiativkreis zu einem weiteren gemütlichen Beisammensein bei Gegrilltem sowie Kaffee und Kuchen ein. Davon profitierten auch die zahlreichen Ausflügler am Nachmittag, die im Laufe des Tagen noch mehrfach an der Borbeiner Kapelle Rast machten.