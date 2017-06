Das neue Königspaar Friedhelm Hanskötter und Katja Schwermann präsentierte nach der Krönung seinen Hofstaat. Die Damen hatten sich in festliche Kleider, die Herren in Abendgarderobe gehüllt, um später beim Festball einzuziehen.. Foto: Ralf Steinhorst

Von Ralf Steinhorst

Es wurden nicht die angekündigten dreieinhalb Stunden, die Krönungsmeister Jörg „Pörgel“ Hanskötter für seine Thronrede benötigte. Trotzdem zog er traditionell humorvoll eine Bilanz zur Regentschaft der scheidenen Potentaten – in diesem Fall Jan Lohoff und Valerie Hillmer mit ihrem Hofstaat. Zudem krönte er mit Friedhelm Hanskötter und Katja Schwermann die neuen Majestäten der St.-Antonius-Schützenbruderschaft.

„König Jan und Königin Valerie mitsamt ihrem Hofstaat waren in diesem Jahr sehr vergnügungssüchtig“, konstatierte Jörg Hanskötter der scheidenden Throngesellschaft. Angefangen hatte alles mit dem Vogelschiessen 2016, in dem Jan Lohoff, Thomas Steltig und Birgit Fröbel um die Regentschaft kämpften. Wobei die beiden Herren sich im Erfolgsfall Valerie Hillmer als Königin auserkoren hatten, wie sich später herausstellten sollte.

Ein Merkmal des neuen Hofstaats war das in seinen Reihen groß vertretene Fachwissen aus der Landwirtschaft. Da wurde schon mal darüber diskutiert, ob man Schweine nicht mit Käse füttern sollte, um sie anschließend als Cordon Bleu gewinnbringend zu verkaufen. Ein weiterer Charakter der Gesellschaft war, dass bei den Zusammentreffen oftmals die westfälische Sitzordnung strikt eingehalten wurde, was Königin Valerie nicht selten zur Verzweiflung brachte. Ein ereignisreiches Jahr gehe also nun zu Ende, in der die Majestäten und der Hofstaat die Schützenbruderschaft würdig vertreten haben. „Danke für das geile Jahr!“, war auch Jörg Hanskötter vom „Thronunternehmen 2016“ begeistert.

Fotostrecke: Krönung und Ehrungen bei St.-Antonius-Schützen Fotostrecke Foto: Ralf Steinhorst

Nach der Proklamation des neuen Königspaares Friedhelm Hanskötter und Katja Schwermann behielt Jörg Hanskötter seine humorvolle Linie selbstverständlich bei. „Wer zwei Wochen vor dem Schützenfest anfängt, seine Hofauffahrt zu pflastern, hat definitiv die Absicht, Schützenkönig zu werden“, unterstellte er dem neuen König. Auch bei den Buchmachern sei der neue Regent hoch im Kurs gewesen. Wenn auch das aufziehende Gewitter im Fünfkampf zur Berücksichtigung der Windrichtung zwang, wurde schnell der neue Regent gefunden. „Friedhelm, der Windige“ könne der neue König ja genannt werden.

Der kreativen Thronrede folgte die Kreativabteilung „Junges Tönnishäuschen“. Der junge Schützennachwuchs hatte einen Holzvogel gebaut und schenkte diesen dem neuen Königspaar. Nach dem Festumzug durch das Kapellendorf wurde bis in die Nacht auf dem Festball das Tanzbein geschwungen.