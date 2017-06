Von Peter Schniederjürgen

„Ludger hilf dem Jungen mal“, bat Ursula Schulze Horsel am Sonntag ihren Ehemann. Der sollte dem elfjährigen Sam an der alten Schwengelpumpe im Garten des Landhauses Schulze Horsel zeigen, wie das Schmuckstück des Gartens funktioniert. Mit vielen Gästen war der Junge zum Tag der offenen Gärten in den Schulze Horsel‘schen Garten gekommen. Und für Sam war die alte Gartenpumpe der Schlager.

Überhaupt freute sich Organisatorin Anne Althaus über einen der erfolgreichsten Gartentage. Bereits vor dem Beginn um 11 Uhr waren viele Interessierte zum Start der Gartentour zu Mittrops Hof gekommen.

Nicht weit entfernt, am Südfriedhof, präsentierte sich der Garten der Begegnung. Diametral gegenüber, am Westfriedhof, der neue „Lichtgarten“. „Wir wollen damit eine Alternative zu Stelengräbern aufzeigen“, sagte Martin Linne. Als Inhaber von Blumen de Kunder stand er mit seinem Gärtnerkollegen Johann Osthues den Besuchern Rede und Antwort.

„Das ist ein tolles Konzept, zeitgemäß mit viel Raum für die individuelle Trauer“, urteilte Dr. Niels von Rosenstiel über die moderne Friedhofsform. Die lässt bei minimalem Pflegeaufwand durch Angehörige dennoch viel persönlichen Grabschmuck zu. Dabei bleibt der Friedhof als Ort der Ruhe und Besinnung erhalten. „Wir haben diesen Garten bewusst offen gehalten mit guter Übersichtlichkeit, um dunkle Angsträume gezielt zu vermeiden“, erklärte Johann Osthues.

Im strahlenden Sonntagssonnenschein präsentierte sich auch das rund 800 Quadratmeter große private Paradies von Roswitha Philips und Ludger Steven. Ruhige Schattenplätze, alte Bäume, ein Naschgarten, ja selbst eine kleine Ruine und ein von Libellen bevölkerter Seerosenteich sind die Zutaten, die diesen Garten im steten Wandel ausmachen. „Das nächste Projekt sind Hochbeete für den Naschgarten“, erklärte der Tischlermeister. Er zeichnet auch für die vielen Holzarbeiten im Garten verantwortlich. „Für das bisschen Gemüse, das wir dort ernten, ist es deutlich rückenfreundlicher“, schmunzelte Stevens‘ Lebensgefährtin Roswitha Philips.

Sam an der Pumpe Foto: Peter Schniederjürgen

„Ein toller Garten, besonders der Teich“, freute sich Marion Luchs. Die gebürtige Hammenserin kam der Liebe wegen vor drei Jahren nach Ahlen und plant nun mit ihrem Partner Michael Beckmann, den Garten ihres Zechenhauses neu zu gestalten. Die endgültige Form sei noch nicht raus, eines aber sicher: „Wir bekommen einen Teich“, stand für Michael Beckmann ganz außer Frage.

Im Schatten der Osthalde liegt das Blumen- und Gartenparadies der Schulze Horsels. Hier fiel zunächst der intensive Rosenduft auf. „Dabei hatten wir bis vor einigen Jahren gar keine Rosen, die Rehe fraßen sie ständig ab“, erzählte Ursula Schulze Horsel. Erst ein stabiler Zaun hielt die Tiere von den nächtlichen Besuchen im Garten ab. Seitdem der nun dicht ist, wächst es überall. Mohn, Rosen und unzählige Stauden blühen hier um die Wette. Verschiedene Sitzgelegenheiten bieten die erstaunlichsten Perspektiven auf den weitläufigen Landhausgarten. Die Herrin des Gartens hat mehr als den klassischen „grünen Daumen“, nämlich Geduld. So habe sie an einem gewaltigen Buchsbaum sogar gegen den Buchsbaumzünsler gewonnen: „Es war schon anstrengend und auch ziemlich eklig“, erinnerte sich die leidenschaftliche Gärtnerin: absuchen, spritzen ausschneiden – und „nicht die Geduld verlieren“ war ihr Rezept gegen den Schädling.

Gerade in der Beschreibung der Antischädlingsstrategie entdeckte sie Sam an der zentralen Gartenpumpe mit Handbetrieb. Die muss nämlich noch vor dem Fördern des Wassers von Hand angegossen werden. Ludger Schulze Horsel machte sich auf, um technische Hilfe zu leisten. Dann ein paar Hübe mit dem langen Pumpenschwengel und das kühle Nass strömte in den Steintrog und sorgte für ein tolles Erlebnis für den Jungen zum „Tag der offene Gärten“.