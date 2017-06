Von Ralf Steinhorst

In ein fulminantes Feuerwerk an sommerlicher Lebensfreude taucht der Marktplatz vom 7. bis 9. Juli ein- Es ist wieder Stadtfestzeit. Sehr erfrischend soll der Stadtfesthimmel aussehen. Näheres verrät Britta Peine von der Kulturabteilung aber noch nicht. Fest steht aber das Programm, an der Spitze mit „Let’s Dance“-Gewinner Gil Ofarim und „H-Blockx“-Sänger Henning Wehland.

„Ich sag‘ erst mal Wow!“, zeigt sich WFG-Geschäftsführer Jörg Hakenesch am Montagmittag nach Vorstellung des Programms durch Kulturabteilungsmitarbeiter Frank Schlösser beeindruckt. Der kann sein Glück kaum fassen, dass Multitalent Gil Ofarim nach seiner Verpflichtung durch die Ahlener noch „Let’s Dance 2017“ gewann und damit zum richtigen Highlight wird. Gleich am Freitagabend um 21 Uhr wird er den Marktplatz rocken. Henning Wehland, Mitglied der Söhne Mannheims, wird als zweiter Top-Act am Samstag um 21.30 Uhr sein neues Soloalbum „Der letzte an der Bar“ vorstellen. Für beide Künstler winkt ein „Meet and Greet“ für je zwei Fans nach den Auftritten. Nicht original, aber sehr nah dran an den „Red Hot Chili Peppers“ ist die Tribute-Band „Psycho Sexy“. Sie wird Samstag um 20 Uhr das Publikum aufmischen.

Zugpferd am Samstagabend: Henning Wehland. Foto: Markus Walter Zugpferd am Samstagabend: Henning Wehland. Foto: Markus Walter

„Who killed Bruce Lee?“ kommt einem bekannt vor? Richtig, die libanesische Indie-Rock Band spielte schon im Vorjahr auf dem Stadtfest. Sie überzeugte allerdings vor leider relativ leeren „Rängen“, weil zeitgleich Deutschland bei der EM gegen Italien spielte. Die „Ränge“ sollen dieses Mal voll sein am Freitag ab 22.30 Uhr. Den Abend schließt um 24 Uhr „80s Alive“. Der Name ist Programm, garniert mit viel Partyspaß. Erstmals legt ein DJ auf dem Stadtfest auf. Ein Experiment. Am Samstag um 23 Uhr ist es mit „DJ Martin T’s Independent Hollywood“ alias Martin Temme soweit. „Das wird eine spannende Sache“, lässt sich auch Frank Schlösser überraschen.

Der Samstag gehört zunächst den Familien, wenn um 15 Uhr die Kölner Kinderrockband „Pelmele“ Kinder und Eltern mit viel Witz in Wallung bringt. Ein Novum: die Verleihung der Kulturstrolche-Diplome wird mit ins Programm eingebunden. Das Straßentheater „Hör- und Schaubühne“ folgt um 16.15 Uhr, mit „The Flying Dutchman“ steht um 17.30 Uhr ein weiteres Theater, dieses Mal mit Improvisation, bereit. Ab 1 Uhr schließt die Partyband „Five Minutes“ den Abend ab.

Das Berliner „Kazibaze Theater“ bietet als weiterer Schauspielakt am Sonntag ab 14.45 Uhr ein Stück aus der Welt der Post. Auch das lokale Kulturprogramm kommt nicht zu kurz und ist fester Bestandteil des Stadtfestes. Bereits am Samstag um 17 Uhr präsentiert sich die „Juk-Haus-Show“, am gleichen Tag um 18.15 Uhr die „Dance Company“ der Fritz-Winter-Gesamtschule. Am Sonntag treten die Tanzformationen der Marienschule und der Don-Bosco-Schule ab 13 Uhr auf. Populäre Musik der letzten Jahre erklingt, wenn anschließend um 14 Uhr das Orchester des Städtischen Gymnasiums aufspielt. Die „Marc Summer Band“ leitet dann am Sonntag um 17 Uhr mit handgemachter Musik das Ende ein.

Die Leute hinter dem Stadtfest: Jörg Hakenesch, Hans-Jürgen Tröger, Volker Mauel, Frank Schlösser, Anja Frauke-Runtemund, Carlo Pinnschmidt, Britta Peine, Dr. Alexander Berger, Roland Klein und Christoph Wessels. Foto: Ralf Steinhorst Die Leute hinter dem Stadtfest: Jörg Hakenesch, Hans-Jürgen Tröger, Volker Mauel, Frank Schlösser, Anja Frauke-Runtemund, Carlo Pinnschmidt, Britta Peine, Dr. Alexander Berger, Roland Klein und Christoph Wessels. Foto: Ralf Steinhorst

„Das gibt drei tolle Tage – auch ohne Karneval“, ist sich Bürgermeister Dr. Alexander Berger sicher und dankt den Sponsoren DOW Chemical, Sparkasse, Volksbank, Stadtwerke und Reflex. Letztere legt noch mal zu und wird in Firmenfarben knallgrüne Zuckerwatte für die Kinder bereithalten. Auch in die Luft wird es am Sonntag gehen – nämlich mit dem Reflex-Ballon. Zwei Glückliche können diesen Preis gewinnen. Im gleichen Preisausschreiben stellen die Stadtwerke ein Wochenende mit einem E-Auto zur Verfügung.

Begleitet wird das Stadtfest von der Aktion „Mitgebracht – nicht nachgedacht“. Die Besucher werden nachdrücklich gebeten, Getränke zuhause zu lassen und vor Ort zu kaufen. Schließlich sei das Stadtfest gebührenfrei und so für jeden zugänglich, finanziert durch Getränkeverkauf und Sponsoren. Denn wie formuliert es Volksbankdirektor Michael Vorderbrüggen: „Ahlen ist die Kulturstadt im Kreis – das soll auch so bleiben!“.