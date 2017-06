Die Kosten für Auf- und Abbau von Dreiecksständern will die Stadt den Parteien künftig in Rechnung stellen. Foto: jp

Von Peter Harke

Die „Wahlsichtwerbung im öffentlichen Raum“, so heißt der Vorgang im Amtsdeutsch, soll in Ahlen neu geregelt werden. In einer Beschlussvorlage für den Rat schlägt die Verwaltung jetzt vor, dass die Parteien die Kosten für Anmietung bzw. Auf- und Abbau von Plakattafeln und -ständern künftig selbst tragen sollen. Damit würde eine Forderung erfüllt, die der Vorsitzende der Freien Wählergemeinschaft (FWG), Heinrich Artmann, schon seit Jahren erhebt. Die Ersparnis für die Stadtkasse: rund 12 000 Euro im Jahr.

In der Vorlage, mit der sich zunächst der Ausschuss für Ordnung und öffentliche Einrichtungen am 27. Juni befassen wird, erläutert die Verwaltung, dass die Stadt bereits zur jüngsten Landtagswahl am 14. Mai keine ei­ genen Großplakattafeln mehr aufgestellt, sondern solche angemietet hat, weil dies billiger gewesen sei. Die Anmietung soll in Zukunft durch die Parteien erfolgen, denen die Standorte – vorgesehen sind wie bisher maximal 25 Flächen – von der Stadt zugewiesen werden.

Dreiecksständer nur noch auf Antrag

Erlaubt werden soll außerdem die Wahlwerbung an weiteren 260 Standorten (Laternenmasten bzw. Bäume) mit jeweils zwei, insgesamt also höchstens 520 Plakaten im Format A 0. Damit entspricht die Verwaltung nach den Worten von Gabriele Hoffmann einem Wunsch von Parteivertretern, die „Unzufriedenheit“ mit den bisher gebräuchlichen Dreiecksständern geäußert hätten, weil mindestens eine der drei Seiten häufig verdeckt und nicht gut sichtbar sei. Auch würden einige Parteien lieber kleinere Plakate aufhängen, so die Leiterin der städtischen Rechts- und Ordnungsabteilung im „AZ“-Gespräch.

Alternativ könnten die Parteien beantragen, dass ihnen anstelle von drei Standorten für Doppelplakate zwei Dreiecksständer zur Verfügung gestellt werden. Die Kosten für Auf- und Abbau – laut Gabriele Hoffmann zuletzt ca. 35 Euro pro Stück – würde die Stadt in Rechnung stellen. Die Gesamtzahl der Plakate wird in jedem Fall auf 720 begrenzt, auch die bewährte Regelung, dass frühestens sechs Wochen vor dem jeweiligen Wahltermin plakatiert werden darf, soll bestehen bleiben.

FWG-Chef Heinrich Artmann begrüßt grundsätzlich, „dass der Bürgermeister endlich eine Vorlage erstellt hat“, kritisiert aber den Zeitpunkt. „Das hätte auch schon vor der Landtagswahl passieren können.“ Bei der Zuteilung der Flächen werde die FWG genau aufpassen, kündigt Artmann an. Da seien „die Kleineren“ in der Vergangenheit benachteiligt worden.