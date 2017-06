Ahlen -

Die Identität zweier Menschen ist der Ahlener Polizei noch unklar, sie bittet um Mithilfe in folgendem Fall: Am Sonntag gegen 13 Uhr brachte ein Mann eine Frau ins St.-Franziskus Hospital an der Robert-Koch-Straße. Die Frau ist etwa 65 Jahre alt, zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß, sie hat kinnlange, grau-rötliche Haare, blaue Augen, rot lackierte Fußnägel und ein gepflegtes Äußeres. Der Mann, der sie zur Pforte brachte, ist etwa Ende 40, schlank und sprach mit einem osteuropäischem Akzent. Die unbekannte Frau verlor noch in der Eingangshalle das Bewusstsein. Nach Angaben des Mannes stamme sie aus seiner Nachbarschaft, allerdings kenne er ihren Namen nicht. Die Unbekannte sei an seiner Tür erschienen und habe einen medizinischen Notfall geschildert. Er habe sie dann mit seinem Auto ins Hospital gebracht. Der Unbekannte verließ das Krankenhaus, bevor seine Personalien festgehalten werden konnten. Die Polizei bittet ihn, sich zu melden und ebenso alle, die eine Person vermissen. Hinweise unter Telefon 96 50.