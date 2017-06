Dann mal Prost zur Neueröffnung des Dorfteiches in Dolberg: Christoph Brehe, Christiane Markenbeck, Michael Heising, Ludger Markenbeck, Jochen Rabe und Theo Kerkmann (v. l.). Foto: Ralf Steinhorst

Von Ralf Steinhorst

Auf die Eröffnung des Dorfteiches in der Lambertusgemeinde soll am kommenden Samstag, 24. Juni, ab 15 Uhr zünftig angestoßen werden. Zumal es mit dem 20-jährigen Bestehen des Blasorchesters Dolberg noch einen zweiten Anlass zu feiern gibt, wie die Organisatoren jetzt im Pressegespräch deutlich machten.

Inzwischen ist alles für das Fest am Dorfteich, der hinter der Gärtnerei Teipel liegt, vorbereitet. Im Jahr 2014 begannen die Planungen, das Gewässer zu sanieren. 200 Kubikmeter Schlamm wurden ausgebaggert, der Wasserspiegel anschließend angehoben und der Durchfluss optimiert. Fördermittel durch das Land NRW und den Kreis Warendorf sowie materielle und finanzielle Unterstützung der Stadt Ahlen halfen bei der Umsetzung des Projekts.

Hinzu kam die Eigenleistung durch die Dorfgemeinschaft, vor allem vertreten durch den Heimatverein, die Königskompanie der Schützen und des Löschzugs. Aber auch die örtlich ansässigen Unternehmern Düpmeier, Lodenkemper, Schröer und Teipel halfen bei der Umsetzung mit. Der Heimatverein bleibt Pächter des Dorfteiches, der zukünftig von der Eigentümerfamilie Markenbeck und der Königskompanie des Schützenvereins gepflegt wird, damit er als angenehmer Erholungsort erhalten bleibt.

Nach der Umsetzung des Dorfteichprojektes soll die Neueröffnung am Samstag gefeiert werden. Der Musikverein Dolberg hat die Organisation übernommen, das 20-jährige Bestehen des Blasorchesters soll gleich mitgefeiert werden. Das wird auch die musikalische Gestaltung mit zünftiger Blasmusik übernehmen, unterstützt vom Jugendblasorchester Dolberg. „Wir wollen Biergarten- und Festzeltatmosphäre“, kündigte der langjährige Musikvereinsvorsitzende Jochen Rabe an.

Ein großes Zelt wird aufgestellt, um für Wetterkapriolen gewappnet zu sein. Angeboten wird Kaffee und Kuchen, auch Gegrilltes gibt es zur Stärkung. Das Festbier wird in Krügen gereicht. Um 15 Uhr startet das Dorfteichfest, der Eintritt ist frei. Der Erlös des Festes fließt in die musikalische Förderung der Jugend in Dolberg.