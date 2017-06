Die 24. Oldtimer-Westfalen-Fahrt „Münsterland-Klassik“ führt wieder zahlreiche, zum Teil seltene motorisierte Hingucker zum alten Bahnhof Tönnishäuschen und dem Lokal „Pängel-Anton“ – so wie hier im Vorjahr der America LaFrance Roadster aus dem Jahr 1916. Er hat 100 Jahre auf dem Chassis. Und 15 Liter Hubraum.

Der 25. Juni steht bei den Oldtimerfreunden im Münsterland seit langem dick im Kalender. Da startet am alten Bahnhof Tönnishäuschen zum 24. Mal die Tour „Münsterland-Klassik“ mit zahlreichen Hinguckern und Raritäten.

Von Christian Wolff

Unzählige Fahrzeuge unterschiedlicher Epochen – vom Motorrad bis zum Vorkriegsklassiker, von vierrädrigen Gefährten aus Europa oder Amerika – gehen in Kürze erneut auf eine Reise durch die Parklandschaften des Münsterlandes.

Am Sonntag, 25. Juni, fällt um 11 Uhr der Startschuss zur diesjährigen Oldtimer-Westfalen-Fahrt „Münsterland-Klassik“, die sich zum 24. Mal jährt. Die Strecke führt wie immer weitgehend über beschauliche Pättkes und ruhige Trassen abseits des Hauptverkehrs.

Nach einem ausgiebigen Frühstück starten die Teilnehmer im Minutentakt vom Lokal „Pängel-Anton“, dem alten Bahnhof Tönnishäuschen. Die einzelnen Fahrzeuge werden den Zuschauern von dem fachkundigen Moderator Mike Artig vorgestellt, der auch die Siegerehrung gegen 16 Uhr vornehmen wird. „Prämiert werden nicht nur die erfolgreichsten Teams, sondern auch besonders zur Zeitepoche passende Outfits der Teams“, sagt Mitorganisatorin Ingrid Druce und rechnet mit vielen Interessierten „Guckern“, die in der Regel die Straßen rund um das Gasthaus säumen.

Fast 40 Oldtimer aller Größen und Baujahre nahmen im Vorjahr die 150 Kilometer Rallye-Strecke unter die Räder. Die führte bis zum Teutoburger Wald und wieder zurück ins Münsterland „zur besten Oldtimer-Kneipe nördlich des Äquators“, wie Moderator Atig seinem Publikum mit einem Augenzwinkern erklärte.

Wer durch diese Ausfahrt auf den Geschmack gekommen ist und noch mehr „Schätzchen und Schnauferl“ sehen möchte, wird seinen Appetit am Dienstag, 4. Juli, zum monatlichen Oldtimer-Dienstagstreffen am „Pängel-Anton“ stillen können. Bereits seit dem Jahr 1990 hat sich dieser anfängliche Insidertipp zu einer festen Größe in der Region entwickelt.