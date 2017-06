Von Sabine Tegeler

Wenn die Stromrechnung nicht bezahlt wird, schalten die Stadtwerke irgendwann ab. Mit diesen sogenannten Stromsperren beschäftigte sich am Montag der Ausschuss für Soziales, Familie, Frauen und Senioren. Hermann Wetterkamp, Fachbereichsleiter der Caritas, und Martina Holtel von der Caritas Sozial Beratung (CSB) gaben den Lokalpolitikern einen Bericht über ihre Präventionsarbeit zur Vermeidung von Stromsperren.

Anlass, eine Sprechstunde zu diesem Thema einzurichten, so Hermann Wetterkamp in einem Rückblick, gab es 2012: „Das war mit 534 Stromsperren in Ahlen der Höhepunkt. Die Zahl hat uns selbst erschreckt.“ Zusammen mit dem Sozialausschuss, den Stadtwerken und dem Jobcenter wurde ein Konzept entwickelt.

Eine wöchentliche Sprechstunde im Haus der Stadtwerke stand am Anfang, später wurde eine dreimal wöchentliche Beratung in den Räumen der Caritas installiert, wie Martina Holtel ausführte. 68 Kundenkontakte habe sie 2014 gehabt, 53 in 2016. Den größten Anteil machten dabei die Einzelhaushalte aus, zudem seien es in Mehrheit Empfänger von Sozialleistungen wie Hartz IV, die von Stromsperren bedroht seien.

Und wenn die Beratung auch in vielen Fällen habe helfen können, gebe es keinen Grund zur Entwarnung: „Die Betroffenen kommen fast immer viel zu spät“, konstatierte Hermann Wetterkamp. Und oft auch nur einmal, was nicht nachhaltig wirke. In einigen Fällen würden mit den Stadtwerken Ratenvereinbarungen getroffen, die die Schuldner gar nicht einhalten könnten. „Die Vereinbarungen treffen nicht den Kern. Das sind Leute, die können nicht 20 Euro im Monat zahlen.“ Er wünsche sich da mehr Flexibilität, auch seitens der Stadtwerke. Nicht zuletzt hätten die Betroffenen viel zu hohe Erwartungen, wenn sie zur Caritas kämen. Sein Fazit: In 2016 habe man in 49 Fällen 26 Stromsperren verhindern können. Um 1,8 Prozent sei die Anzahl der Stromsperren gesenkt worden. Das sei etwas, aber längst nicht genug.

Norbert Ostermann (Die Grünen) nahm diese Aussagen „etwas schockiert“ zur Kenntnis: „Sie machen die Arbeit und die Leute kommen nicht.“ Und Sebastian Richter (SPD) stellte fest: „Wenn die Beratung keine Verbesserung bringt, ist das Problem nicht gelöst.“ Wirtschaftlich sei das Ganze dann ziemlich sinnlos: „Es gibt Stromsperren und die Stadtwerke kriegen ihr Geld doch nicht.“

Erhard Richard (CDU) setzte höher an: Der Fehler liege doch im System. Das Jobcenter zahle Miete und Heizung direkt. Warum also nicht auch die Stromkosten? „Das muss in die sozialen Leistungspakete eingearbeitet werden.“

Die Ausschussmitglieder wünschten sich, zu diesem Thema auch noch einmal einen Vertreter der Stadtwerke zu hören. Das soll in der nächsten Sitzung im September geschehen.