Nur ein kleiner Teil des Wohnbereichs war am Sonntagabend von Hof Gunnemann geblieben. Doch auch für ihn kam letztlich nur noch der Abbruch infrage. Foto: Christian Wolff

Vermutlich war es ein technischer Defekt, der Hof Gunnemann am Wochenende in Schutt und Asche legte. Abschließend zu klären sei dies aber nicht, so die Kriminalpolizei. Der Grad der Zerstörung war zur Ermittlung einfach zu hoch.

Von Christian Wolff

Warum ging Hof Gunnemann in Flammen auf? Ermittler der Kriminalpolizei haben am Dienstag den Brandort an der Drensteinfurter Straße 110 aufgesucht, doch die Ursache lässt sich nicht mehr eindeutig klären.

Aufgrund von Zeugenangaben ist davon auszugehen, dass das Feuer durch einen technischen Defekt an der elektrischen Verteilung ausbrach. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte war ein Balken über dem Scheinwerfer eines Bewegungsmelders bereits völlig verglüht, so dass der Brand mutmaßlich dort seinen Anfang nahm. Der hohe Zerstörungsgrad – das Gebäude musste wegen immer wieder aufflammender Brände eingerissen werden – lässt das Spurenbild nicht mehr eindeutig zuordnen, heißt es in einer Polizeimeldung.

Anhaltspunkte für eine Brandstiftung liegen der Polizei nicht vor. Das Feuer wurde am frühen Samstagmorgen von der 58-jährigen Bewohnerin entdeckt. Der Sachschaden wird auf mindestens 250 000 Euro geschätzt.