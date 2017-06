Von Sabine Tegeler

Dass Kindertagesstätten auch Familienzentren sein können und damit über die „normale“ Kinderbetreuung hinaus Anlaufstellen für Eltern bei allen möglichen Problemen sind, ist nicht neu. Dass aber eine Grundschule Familienzentrum wird, schon.

Der Ausschuss für Soziales, Familie, Frauen und Senioren stimmte am Montag einstimmig dem Verwaltungsvorhaben zu, an der Mammutschule auch ein Familienzentrum einzurichten. Erst einmal für vier Jahre auf Probe.

Ute Gallasch-Meyer, zuständige Gruppenleiterin im Rathaus, stellte dem Ausschuss die Eckpunkte vor: Die Einrichtung eines Familienzentrums an einer Grundschule entspreche voll und ganz auch den Zielen der zurzeit im Aufbau befindlichen Präventionskette. Es gehe darum, die Übergänge von Kita zur Grundschule und von der Grundschule zur weiterführenden Schule leichter zu gestalten. Es gehe darum, Eltern zu aktivieren, sie in die Bildungsarbeit und die Lebenswelt der Kinder mitzunehmen. „Wie schaffen wir das, die Eltern zu erreichen?“ sei eine Frage, die sich in vielen Bereichen der Kinder- und Jugendarbeit immer wieder stelle. „In der Kita sind die Eltern in der Regel gut angebunden“, stellte Ute Gallasch-Meyer fest. Leider gehe diese Verbundenheit und Vertrautheit mit dem Eintritt des Kindes in die Schule oft verloren. Ein Familienzentrum an der Schule richte sich an die Arbeit mit den Eltern, so wie sie es aus der Kita kennen: „Sie erfahren immer den Entwicklungsstand ihrer Kinder, sie bekommen Hilfe bei Krisen, sie haben Teilhabe am Leben des Kindes.“

Die Stadt Gelsenkirchen sei Vorbild gewesen bei den Planungen: Dort habe man gleich drei Grundschulen zu Familienzentren gemacht – und „ermutigende“ Erfahrungen. Die Erreichbarkeit der Eltern sei viel höher geworden, konkretisierte Ute Gallasch-Meyer auf Nachfrage von Walter Ide ( FDP).

Beginn soll im Herbst sein, eine halbe Stelle wird dafür eingerichtet. Finanziert wird das Familienzentrum Mammutschule aus dem Haushalt der Stadt, die Verwaltung bemühe sich aber um Akquirierung von Fördermitteln.

Die Ausschussmitglieder sahen dieses Vorhaben als einen richtigen und wichtigen Schritt beim Aufbau der Präventionskette an und gaben ihre Zustimmung. Sebastian Richter (SPD) hatte allerdings noch eine Anregung: „Verwaltung verortet solche Projekte schon fast reflexartig immer im Osten oder Süden von Ahlen.“ Vielleicht solle man auch mal an die Innenstadt denken.