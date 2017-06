Nächster Schritt gegen Verkehrschaos und Neubauvorhaben an der Richard-Wagner-Straße: Die Unterschriftenlisten gingen am Dienstag raus – ans Rathaus.

Von Ulrich Gösmann

60 Unterschriften sind auf dem Weg ins Rathaus. Absender: das Wohnquartier Richard-Wagner-Straße. Der Anlass ist gleich ein dreifacher und doch ein zusammenhängender: die sich immer weiter zuspitzende Verkehrssituation und das Neubauprojekt im Eckpunkt Robert-Koch-Straße – inklusive Dreigeschossigkeit in zweiter Reihe.

Anwohner hatten ihrem Ärger vor drei Wochen bei einem Ortstermin mit unserer Redaktion Luft gemacht. Insbesondere die je nach Stundenplan teils chaotischen Verkehrsverhältnisse durch parkende Schüler der naheliegenden Krankenpflegeschule seien nicht länger hinnehmbar. Grünen-Ratsfrau Petra Pähler-Paul hatte bereits im Bauausschuss auf die Situation hingewiesen – und den Stein des Protestes ins Rollen gebracht.

Eine weitere Verschärfung erwarten Anwohner, wenn die Neubaupläne auf der Pferdekoppel so umgesetzt werden, wie im Ausschuss vorgestellt. „Die Erschließung über die Richard-Wagner-Straße mit Stichstraße und Wendehammer ist für uns unverständlich“, sagt Kurt Berg, der die Unterschriftenliste am Dienstag auf den Postweg brachte. Die einfachste Alternative sei eine Anbindung über eine Einbahnstraße an die Robert-Koch-Straße. Die jetzige Lösung lasse 100 bis 120 Pkw-Bewegungen über den schmalen Schnittpunkt Wagner- / Lanner-Straße erwarten, wo bisher ein bis zwei Autos passierten. Berg, ehemals Stadtplaner: „Verkehrstechnisch ist das ein Unding.“

" „Verkehrstechnisch ist das ein Unding.“ Kurt Berg "

Einen weiteren wunden Punkt machen Bewohner der Josef-Lanner-Straße in der vorgestellten Dreigeschossigkeit zweier Mehrfamilienhäuser in zweiter Reihe aus. Städtebaulich nicht begründbar, interveniert Kurt Berg. „Ein Entgegenkommen gegenüber einem Investors, der sich nicht um die Belange der Nachbarn, sondern um wirtschaftliche Interessen kümmert.“ Das sei auch nicht seine Aufgabe, aber die der Stadt. Die Lanner-Siedlung sei in den 60er-Jahren mit der Intention errichtet worden, auf kleinsten Grundstücken Wohnen zu ermöglichen. Charakteristisch sei die Winkelhofbebauung, die Privatsphäre schaffe. Mit dieser Intimität sei es vorbei, wenn nebenan nun dreigeschossig gebaut werde. Berg: „Dann kann uns jeder auf den Erdbeerkuchen gucken.“ Eine separate Unterschriftenliste haben zwölf Anwohner der Josef-Lanner-Straße unterschrieben. Vertreter aus dem Wohnquartier bitten jetzt um ein Gespräch mit dem Bürgermeister und Baudezernenten.