Eine 88-jährige Ahlenerin ist am Dienstag um 15.30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf dem Lütkeweg verletzt worden. Die Seniorin beabsichtigte, die Fahrbahn im Bereich der Bismarckstraße zu überqueren. Sie führte einen Rollator mit sich. Am Radweg stieß sie mit dem Fahrrad einer 16-jährigen Ahlenerin zusammen, die auf dem Radweg des Lütkewegs in Richtung Moltkestraße unterwegs war. Die Seniorin stürzte und verletzte sich dabei. Sie wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert.