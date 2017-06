Von Peter Schniederjürgen

Lange sah der „Berliner Park“ arg gerupft aus. Jetzt sind die Arbeiten praktisch abgeschlossen und die grüne Lunge hat ein modernes und ansprechendes Erscheinungsbild erhalten. Das ist der Stadt eine offizielle Eröffnungsparty wert. Die findet am Samstag, 1. Juli, statt. Um 11 Uhr wird Bürgermeister Dr. Alexander Berger die neue Anlage offiziell ihrer Bestimmung übergeben. Dazu gibt es ein umfangreiches Programm. Kreuz und quer durch den Park präsentieren sich Gruppen und Vereine mit besonderen Angeboten.

„Süße Gesichter“ heißt die Kunstperformance am Kunstkiosk. „Dabei werden Jugendliche der Kunstklassen ihre Gesichter mit Kiosksüßigkeiten dekorieren und dann fotografieren. Das kann dann jeder Besucher ebenfalls machen“, erklärt Hildegard Offele-Aden vom Kunstkiosk.

Auf der Anhöhe hinter dem Parkbad ist der Spielplatz geblieben. „Hier stehen wir mit dem Spielmobil. Das ergänzt sich wunderbar“, kündigt Stefan Spreehe vom Juk-Haus-Team an. Auf dem Parkplatz an der Rückseite des Parkbads bietet die ASG-Wassersportabteilung Kaffee und Kuchen an. Nicht weit davon entfernt gibt es Quigong-Übungen zum Mitmachen. Die Gruppe „Bewegt älter werden in NRW“ führt Besucher in die Geheimnisse des Boule-Spiels ein. „Stadtradeln Ahlen“ stellt sich ebenfalls vor. „Wir erklären, was das beinhaltet und wie man mitmachen kann“, führt Projektbeauftragte Angelika Schöning aus.

Der Angelsportverein bietet ein Schnupperangeln an und die Schiffsmodellbauer veranstalten eine Ausstellung ihrer Schiffe. „Dazu kommt den ganzen Tag ein kommentiertes Schaufahren mit wechselnden Booten“, ergänzt Oliver Neuperger, Vorsitzender des Schiffsmodellclubs Ahlen.

Apfelsaft zum Kaufen und Kartoffeln zum Drucken – das bietet die Naturschutzjugend an der Bürgerobstwiese an. „Wenn das Wetter mitmacht, werden sicher auch die Jugendlichen auf der Dirtbike-Bahn einiges vorführen, was ein Fahrrad so alles kann“, zeigt Ralf Grote vom Stadtmarketing. Rund um den Park führt die gemulchte Finnbahn. „Hier werden wir über das schonende ‚Nordic Walking’ informieren und Stöcke zum Probieren vorhalten“, macht Kreisportbund-Vertreterin Bettina Neuhaus deutlich. Dazu gibt’s noch Angebote zur Rückenfitness und vieles mehr.

Auf der anderen Seite der Dolberger Straße – auf dem Platz der Städtepartnerschaft – steht eine mobile Torwand und zur vollen Stunde gibt es ein Preis-Tor-Schießen. „Damit der Spaßcharakter gewahrt bleibt und es nicht zu anstrengend wird, bieten wir ein Hobby-Beach-Volleyball-Turnier für Sechser-Teams an“, verspricht Spreehe. Bis jetzt haben sich schon einige Teams gemeldet. Weitere sind unter Telefon 6 01 46 willkommen.

Rot-Weiß Ahlen veranstaltet ein „Käfig-Fußball-Turnier“. Das findet mit zwei Spielern in einem Spielfeld – deutlich kleiner als die Minispielfelder – statt und ist ein Renner im Straßensport. Ebenso steht das Delta-Studio für Messungen zur persönlichen Fitness bereit, um gegebenenfalls schnell wieder auf die Beine zu helfen.

Schließlich bieten der Chef der städtischen Grünflächenabteilung, Jörg Pieconkowski, und der Leiter der Ahlener Umweltbetriebe, Bernd Döding, jeweils um 13 und 14 Uhr einstündige Führungen durch den Park mit Expertenausführungen zu den unternommenen Umbaumaßnahmen. Zurück vor dem Parkbad, das ganz normal geöffnet hat, sorgt die Gastronomie für die nach dem Rundgang nötige Stärkung.