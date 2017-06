Von Peter Harke

Zuvor gab Ulla Woltering als Leiterin des Fachbereichs Soziales bei der Stadt einen Überblick zur Entwicklung der Asylbewerberzahlen. Mit Stand von Montag ist demnach das Übergangswohnheim in Dolberg derzeit mit 29 Personen belegt, weitere 247 Zuwanderer sind in Wohnungen im Stadtgebiet untergebracht. Seit Anfang Juni bekomme Ahlen wieder Flüchtlinge zugewiesen, berichtete Woltering, gemäß Absprache mit der Bezirksregierung Arnsberg zehn pro Woche – bis das Soll von 280 erfüllt sei. Die Aufenthaltsdauer sei begrenzt, Woltering sprach von einem „rotierenden System“. Heißt: Die einen kommen, die anderen gehen.

Engpässe bei der Unterbringung gibt es nach den Worten der Fachbereichsleiterin momentan nicht. „Wir haben noch einige Wohnungen auf Vorrat“, erklärte Woltering. Diese würden nach Bedarf sukzessive hergerichtet, unter Mitwirkung des Zentralen Gebäudemanagements. Man verfüge da über eine „schlagkräftige Truppe“. Auch die Asylbewerber würden zum Teil selbst mithelfen.

Ulla Woltering sagte, sie freue sich sehr, Daniel Höckelmann für die Leitungsfunktion in Dolberg gewonnen zu haben. Dieser habe sich als Leiter der inzwischen aufgelösten Notunterkunft an der Kaserne „außerordentlich hervorgetan“ und viele Erfahrungen gesammelt.

Auch Höckelmann selbst fühlt sich gut gewappnet aufgrund seines beruflichen Werdegangs, der ihn von der Kinder- und Jugendhilfe über Stationen bei Caritas und Diakonie schließlich zum Arbeiter-Samariter-Bund geführt hatte. In Dolberg sei er nun noch dabei, zu gucken, welche Strukturen sich bewährt hätten, was man möglicherweise optimieren könne. Wichtig ist dem neuen Hausherrn am Hermesweg ein gutes Verhältnis zur Dorfbevölkerung. Er sei 39 Stunden in der Woche vor Ort und sehe sich „auch als Nachbar“, wolle „erster Ansprechpartner bei Problemen“ sein. Bei einigen Anwohnern habe er sich schon vorgestellt und „gute Gespräche geführt“. Zum Förderverein für Flüchtlinge, der sich im vergangenen Jahr aus Dolberg zurückgezogen hatte, hat Höckelmann ebenfalls bereits Kontakt aufgenommen. Der Verein könne dabei helfen, die Flüchtlinge an das kulturelle Leben in Deutschland heranzuführen. „Auch die Flüchtlingspaten bringen sich stark ein“, ergänzte Ulla Woltering und versicherte auf Nachfrage von Jochen Rabe (CDU), dass „rund um die Uhr“, also auch nachts und an den Wochenenden, Personal vor Ort sei.

Die aktuelle Belegung im Haus beschrieb Daniel Höckelmann als „schöne bunte Mischung“ – mehr Familien mit kleinen Kindern als alleinstehende junge Männer.

Insgesamt, so Ulla Woltering, sei die Situation heute „eine komplett andere als 2015“, als es auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle zeitweilig zu einer Überbelegung in Dolberg gekommen war. „Damals waren wir nicht vorbereitet“, gab die Fachbereichsleiterin zu. Heute gebe es ein standardisiertes, geordnetes Verfahren, und das Team „Asyl“ bei der Stadt sei personell „gut aufgestellt“.