Vielleicht war es gut, dass die für interessierte Bürger aufgestellten Stühle am Dienstagnachmittag leerblieben. Die Sitzung des Ortsausschusses hätte so manchen Besucher vielleicht glauben lassen, in der ersten Stunde eines Therapiekreises gelandet zu sein. Wer zu Politikverdrossenheit neigt, hätte den Saal zweifellos bestärkt verlassen.