Die St.-Vincenz-Gesellschaft will ihr Wohnangebot für behinderte Menschen modernisieren und den heutigen Standards anpassen. Bevor das Haus an der Kampstraße aber umgebaut wird, stehen zwei Neubauten an: an der Jahnwiese und der Robert-Koch-Straße.

Von Dierk Hartleb

Der Zeitplan ist ambitioniert. Bis 2022 will die St.-Vincenz-Gesellschaft Ahlen im Stadtgebiet zwei Neubauten errichten und das Stammhaus an der Kamp­straße umbauen, so dass es heutigen Ansprüchen an das Wohnen und Leben in Behinderteneinrichtungen genügt. Das kündigt Vincenz-Geschäftsführer Stephan Marx im Gespräch mit unserer Zeitung an.

Nach der Verabschiedung der UN-Behindertenrechtskonvention 2006 und ihrem Inkrafttreten 2008 habe die St.-Vincenz-Gesellschaft, die chronisch psychisch Erkrankten, Menschen mit geistigen und Schwerst- Mehrfachbehinderungen sowie chronisch suchterkrankten Menschen Wohn- und Betreuungsmöglichkeiten bietet, 2014 mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe eine Zielvereinbarung insbesondere über die Anpassung der Wohnsituation an die neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen geschlossen.

Standort Robert-Koch-Straße. Foto: Ulrich Gösmann Standort Robert-Koch-Straße. Foto: Ulrich Gösmann

In Enniger, Sendenhorst, Beckum und Neubeckum bestehen solche Einrichtungen, in Warendorf ist derzeit ein Projekt mit 24 Wohnplätzen in Bau – in der vergangenen Woche wurde dort Richtfest gefeiert. In Drensteinfurt hat man das Grundstück bereits fest in Aussicht, in Neubeckum laufe die Planungen, nur in Oelde sucht man noch nach einem möglichst zentral gelegenen Bauplatz für ein Haus. Und in Ahlen sind zwei Neubauten an der Robert-Koch-Straße und auf der Jahnwiese mit jeweils 24 Wohneinheiten bereits fest geplant. Mit deren Errichtung soll demnächst – spätestens 2018 – begonnen werden. „Wir rechnen jeweils mit einer Bauzeit von 15 Monaten“, erklärt Stephan Marx.

Standort Jahnwiese. Foto: Ulrich Gösmann Standort Jahnwiese. Foto: Ulrich Gösmann

Erst nach Fertigstellung der Neubauten will die St.-Vincenz-Geschäftsführung die Sanierung des Stammsitzes im ehemaligen St. Vinzenz am Stadtpark angehen. „Das Haus entspricht nicht mehr heutigen Standards“, stellt Marx fest. „Wir wollen aber an dem zentralen Standort unbedingt festhalten“, unterstreicht der Geschäftsführer. Denn die UN-Konvention über die Menschen mit Behinderungen verfolge doch das Ziel, sie am gesellschaftlichen Leben in vollem Umfang teilhaben zu lassen.

Ob eine Ertüchtigung des Gebäudes an der Kampstraße nach heutigen Anforderungen möglich ist, sehen die Planer der St.-Vincenz-Gesellschaft aus Kostengesichtspunkten nicht kritisch. Es sei allerdings nicht geplant, das Haus komplett abzureißen, sondern zumindest einen Teil des alten Gebäudes zu erhalten und zu modernisieren. Daneben soll der Neubau der Pflegeabteilung entstehen.

Zur Finanzierung ihrer Bauprojekte wird die Vincenz-Gesellschaft eine Reihe von Geld- und Darlehnsgebern anzapfen. „Wir müssen aber auch einen Teil an Eigenmitteln aufbringen“, bestätigt Marx. Das Bauprojekt in Warendorf ist mit 2,47 Millionen Euro kalkuliert.