Ein unbekannter Mann zeigte sich am Mittwoch gegen 17.45 Uhr drei Kindern auf der Wichernstraße in schamverletzender Weise. Nach Polizeiangaben spielten sie auf der Straße in Höhe des Kindergartens. Der Unbekannte saß zunächst auf einer Bank und fuhr dann mit seinem Fahrrad in Richtung Innenstadt davon. Dabei hielt er seinen Penis in der Hand. Die Kinder informierten nach dem Vorfall ihre Eltern, die Anzeige bei der Polizei erstatteten.

Der Mann ist etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, hat einen leichten Bauchansatz, pickelige Arme, kurze braune Haare und eine etwas breitere Nase. Der Unbekannte hatte zur Tatzeit einen 3-Tage-Bart und trug eine Sonnenbrille. Der Täter war mit einem orange-schwarz-gestreiftem T-Shirt, einer grauen langen Hose und schwarzen Schuhen bekleidet. Bei dem Fahrrad soll es sich um ein älteres, schwarzes Herrenfahrrad handeln. An dem Rad war ein Korb angebracht und offensichtlich die Bremse defekt, da das Bremskabel herunterhing.

Hinweise zu dem Exhibitionisten nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.