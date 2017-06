Von Ralf Steinhorst

50 – 2000 – 600 sind die Maße, genauer gesagt die Distanzen, die bei einem Schultriathlon zu bewältigen sind. Am Donnerstag war es wieder soweit: Knapp 400 Schüler bewegten sich in 18 Durchgängen durch das kühle Nass, auf ihrer Leeze und über die Laufstrecke ins Ziel im Sportpark Nord.

Das Thermometer zeigte 31 Grad Celsius an, für Martin Schnafel vom Organisationsteam war das schlichtweg Triathlon-Wetter. „Da muss ich nicht überlegen, was ich anziehen muss“, war seine einfache Formel. Und überhaupt, wer denkt da nicht an den Iron-Man auf Hawaii? Zumindest war die erste Disziplin die Angenehmste, 50 Meter Schwimmen im Freibad. Damit es besonders geschmeidig geht, hatte Pfarrer Willi Strohband mit einigen Teilnehmern zuvor das Wasser gesegnet: „Das soll wie Wackelpudding sein, damit man locker hindurchgleitet.“ Das genossen nicht alle, die Nichtschwimmer schoben sich alternativ auf einem Rollbrett 100 Meter am Beckenrand entlang.

Auf dem Freibadgelände wartete die erste Wechselzone. Rauf auf den Drahtesel, aber bitteschön mit geschlossenem Fahrradhelm. Damit es dabei nicht kracht, achteten die Helfer kleinlich darauf, dass das Zweirad in der Wechselzone geschoben wird, ehe es auf die 2000 Meter Richtung Sportpark Nord geht. Dort warten die nächsten Helfer, die Rad und Helm in Empfang nehmen, damit die Sportler möglichst schnell in den Laufmodus wechseln können. Jetzt noch 600 Meter laufen, dann ist auch die letzte Etappe mit dem Überqueren der Ziellinie auf der Tartanbahn im Sportpark Nord geschafft. Dort gab es dann für alle das beliebte „Finisher-T-Shirt“ mit dem Aufdruck „Sportlich wie eine 1“ zur Belohnung.

Hinein ins kühle Nass! Foto: Ralf Steinhorst

Die Besten schafften die gesamte Strecke in einer Zeit unter zehn Minuten, die Gruppen wurden klassenweise gestartet. Mit dabei war die Sekundarschule, die auch Veranstalter des inzwischen vierten Schultriathlons im Rahmen der „Deutschen Triathlon-Union (DTU) war. Zusammen mit dem ASC Ahlen stellten sie die Helfer und Betreuer. Auch die Martin- und Lambertischule nahmen wieder mit Dritt- und Viertklässlern teil, erstmals war auch das Städtische Gymnasium mit Fünft- und Sechstklässlern am Start.

Das wiederum bestätigte Organisator Martin Schnafel, der beobachtet hat, dass Multisportarten bei den Menschen in Deutschland beliebt sind: „Nicht ohne Grund waren die drei Besten beim ,Hawaii Iron-Man‘ aus Deutschland.“