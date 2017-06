Gleich mehrfach hat es die Polizei in diesen Tagen mit Fahrraddiebstählen zu tun bekommen. So suchen die Beamten die Besitzer von drei Drahteseln, die sie am vergangenen Donnerstagabend in Ahlen sicherstellte.

Eine 21-jährige Zeugin hatte gegen 20.35 Uhr zwei junge Männer beobachtet, wie sie in verdächtiger Weise an den am Bahnhof abgestellten Fahrrädern hantierten. Die aufmerksame Bürgerin informierte daraufhin die Polizei. Den Einsatzkräften kamen auf der Dolberger Straße in Bahnhofsnähe kurz nach dem Anruf zwei Jugendliche mit insgesamt drei Fahrrädern entgegen. Zunächst warfen die Verdächtigen ein Fahrrad weg und fuhren mit den anderen Rädern weiter. Die Beamten stoppten das Duo und befragten sie zu den Fahrrädern.

Die beiden, 15 und 16 Jahre alt, gaben den Diebstahl zu. Die Polizisten stellten die Fahrräder sicher. Bisher konnte jedoch keines der Fahrräder einem konkreten Diebstahl oder einem Geschädigten zugeordnet werden. Offensichtlich haben diese bisher keine Strafanzeigen erstattet. Bei den sichergestellten Fahrrädern handelt es sich um ein schwarzes, neuwertiges Damenrad der Marke „Pegasus Solero“, ein gut erhaltenes graues Tiefeinsteigerdamenrad der Marke „Conquest Performance“ und ein silbernes, älteres Herrenrad der Marke „McKenzie“. Die Fahrradbesitzer werden gebeten, sich bei der Wache am Südberg zu melen.

Die Polizei sucht außerdem den Besitzer eines grauen Herrenfahrrades der Marke „Curtis“, das sie am frühen Sonntagmorgen auf der Berliner Straße sicherstellte.

Das sichergestellte Herrenrad der Marke „Curtis". Foto: Polizei

Gegen 3.50 Uhr beobachtete ein Jugendlicher den Versuch des Diebstahls seines Mountainbikes. Dieses stand am Fahrradabstellplatz seines Wohnhauses. Der Ahlener rannte daraufhin aus dem Gebäude nach draußen. Allerdings sah er nur noch, wie der Unbekannte mit seinem Fahrrad davonfuhr. Neben einem Werkzeug und dem durchtrennten Fahrradschloss hinterließ der Täter offenbar noch ein graues Herrenfahrrad. Dieses Fahrrad konnte bislang ebenso keinem Besitzer zugeordnet werden.

Der Täter war möglicherweise in Begleitung eines weiteren Unbekannten. Der Zeuge sah bei seiner Beobachtung eine zweite Person mit einem Fahrrad am Fahrradabstellplatz stehen.

Der gesuchte Fahrradbesitzer sowie Personen, die Angaben zu den Unbekannten machen können, werden gebeten, sich an die Polizei in Ahlen, Telefon 96 50, oder per E-Mail an Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu wenden.